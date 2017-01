Mediatiedote EMGARGO 27.1.2017 KLO 22: Gummerus jakoi Kaarlen palkinnot kirjailija Jukka Viikilälle, tietokirjailija Jarmo Niemiselle ja suomentaja Irmeli Ruuskalle

27.1.2017 22:00 | Gummerus

Gummeruksen Kaarlen palkinto kaunokirjailijalle myönnettiin Jukka Viikilälle hänen romaanistaan Akvarelleja Engelin kaupungista. Kaarlen palkinnon tietokirjailijalle sai Jarmo Nieminen teoksellaan Keisarin perintö – Kertomuksia Helsingin sotilassaarten historiasta. Suomentaja Irmeli Ruuska sai Kaarlen palkinnon kääntäjälle. Vuosittain jaettavat Kaarlen palkinnot on nimetty Kaarle Jaakko Gummeruksen mukaan, joka perusti Gummeruksen 145 vuotta sitten. Tämänvuotiset palkinnot jaettiin kustantamon illallisjuhlassa 27.1.2017.

Kaunokirjailijalle palkinto on jaettu vuodesta 1970, ja se myönnettiin nyt 47. kerran. ”Jukka Viikilän Akvarelleja Engelin kaupungista ujutti runouden romaaniin ja Finlandia-voittajaksi. Teos osoittaa, miten vähällä voi sanoa paljon, ja miten hiljaisuus voi kertoa kokonaisen tarinan. Kirjailija on löytänyt sen ’eleganssin, jonka löytää vain ihminen, jolla on kyky katsoa’, Jukka Viikilän Engeliä lainatakseni”, toteaa Anna Baijars, Gummeruksen kustantaja ja toimitusjohtaja.

Kaarlen palkinto tietokirjailijalle myönnettiin nyt toisen kerran. ”Jarmo Niemisen Keisarin perintö –Kertomuksia Helsingin sotilassaarten historiasta palkitaan tunnustuksena tarmokkaalle tekijälle ja työryhmän vetäjälle, joka on onnistunut yhdistämään kirjassaan huikeaa visuaalisuutta, syvällistä historiaa, vahvoja arkistolöytöjä ja henkeäsalpaavan ulkoasun”, Baijars perustelee.

Irmeli Ruuska palkitaan tinkimättömästä ja taiteellisesti kunnianhimoisesta työstään suomennetun kaunokirjallisuuden ja kertovan tietokirjallisuuden parissa. ”Irmeli Ruuska kuuluu niihin kirjallisuusmaailman taustalla vaikuttaviin taitureihin, joiden tekstiä niin lukijat kuin tekijät kiittävät. On ilo palkita kääntäjä, jonka työn laatu ei horju ja jonka kynä taipuu tyylistä ja kirjallisuuslajista toiseen. Viime vuonna Ruuskan kädenjäljestä sai nauttia Helen Macdonaldin palkitun H niin haukka -teoksen ja Chris Cleaven Sodassa ja rakkaudessa -romaanin suomennoksissa, Anna Baijars kertoo.

Kaarlen palkinto kaunokirjailijalle on arvoltaan 5000 euroa, tietokirjailijalle 3000 euroa ja kääntäjälle 2000 euroa.