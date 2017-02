Taloyhtiöiden hallitukset eivät tiedä, mitä osakkaat haluavat

1.2.2017 11:36 | Isännöintiliitto

Vain 39 prosenttia osakkaista ja asukkaista kokee, että hallitus tuntee hyvin heidän näkemyksensä taloyhtiön kehittämisestä.

Taloyhtiön osakkaat eivät halua enää seurata sivusta, kun heidän omaisuudestaan ja asumisestaan päätetään. Tämä selviää Isännöintiliiton tekemästä taloyhtiöasumisen selvityksestä.

- Vuosittainen yhtiökokous ei voi olla ainoa paikka vaikuttaa omaan omaisuuteen ja asumiseen liittyviin asioihin, vaan tarvitaan uusia kanavia, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

Osakkailla on runsaasti näkemyksiä taloyhtiönsä kehittämisestä. He ovat tyytymättömiä muun muassa piha-alueiden viihtyisyyteen, kiinteistön energiatehokkuuteen ja viestintään.

Selvitys paljasti myös, että 84 prosenttia taloyhtiöiden osakkaista ja asukkaista kannattaa asukaskyselyjä. Yhtä moni haluaa, että tuloksia käsitellään yhtiökokouksessa.

Isännöintiliitto on kehittänyt jäsenilleen Talokysely.fi-verkkopalvelun, jonka avulla osakaskysely on helppo toteuttaa. Nyt hallituksilla on ensimmäistä kertaa vaivaton mahdollisuus hyödyntää asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia taloyhtiöstään.

Isännöintiliitto teetti tammikuussa 2017 kyselyn taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä. Kyselyyn vastasi 500 kerrostaloasukasta. Kyselyn raportti.

Lue koko tiedote verkossa: www.isannointiliitto.fi

Lisätietoja:

Isännöintiliitto

Tero Heikkilä, toimitusjohtaja

p. 0400 160 342

Pekka Harjunkoski, asiantuntija T&K

p. 050 599 0079