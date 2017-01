27.1.2017 13:12 | Turun Messukeskus Oy/Turun Messu- ja Kongressikeskus

Tiedote 27.1.2017. Niiskaisu kesään! Turun Piha- ja Puutarha -messuilla uppoudutaan mm. kaupunkiviljelyyn. Turun Messukeskuksessa 31.3.-2.4. oleva tapahtuma tarjoaa tuhansille messukävijöille keväisen elämyksen ja roppakaupalla vinkkejä omiin puutarhaharrastuksiin. Tänä vuonna tapahtuman yhteydessä avautuu myös Mökki & Meri -kokonaisuus, jossa on erityisesti vapaa-ajan asuntoon ja merellisiin harrastuksiin liittyvää tuotesisältöä ja ohjelmaa.

Pienen pihan kasvit ja yrtit

Kaupunkiviljelypäivää vietetään messuilla lauantaina 1.4. Puutarhuri ja toimittaja Paula Ritanen-Närhi kertoo kuulijoille hyötyviljelystä ja koristekasveista, joiden viljely onnistuu pienelläkin pihalla. Päivän aikana kuullaan myös vinkkejä viljelykauden pidentämiseen hyötykasvien osalta sekä tutustumaan mm. kodin pelargonioihin. Sallan Paja järjestää messuilla risutyöpajan, jossa opitaan miten risuista tehdään kaunis risusydän. Messujen yli 8 metrin korkeudessa oleva parvekenäyttely on vaikuttava näky, josta löytyy myös ideoita.

GreenCaren työnäytösalueella arboristi-puutarhuri Minna Toivanen näyttää minkälainen on moderni suomalainen kesäkukkaistutus. Toivanen antaa opit myös yrttiviljelmän tekoon, omenapuiden leikkaamiseen ja kevätkylvöihin. Tuoksuvien syreeni-istutustenkin pariin päästään messuilla.

Livian yleiskoristelu tuo puutarhan taloon

Piha & Puutarha -messujen kuuluisa yleiskoristelu toteutuu tänä vuonna Ammattiopisto Livian opiskelijoiden tekemänä. Ammattiopisto Livian kukka- ja puutarhakaupan sekä viheralan osaamisaloilta osallistuu messujen yleiskoristelualueen suunnitteluun ja toteutukseen. Mukana projektissa on myös floristin ammattitutkinnon opiskelijoita. Mukana on kymmeniä oppilaita. Tällä kertaa koristelun teemana on Puutarha talossa. Yleiskoristelualue on suuruudeltaan 500 m2.





Piha & Puutarha -messut toteutetaan yhteistyössä Lounais-Suomen Puutarhayhdistyksen, Ammattiopisto Livian, Kauppapuutarhaliitto Varsinais-Suomen piirin ja Suomen Kukkakauppiasliitto Varsinais-Suomen piirin kanssa. Messut ovat avoinna 31.3. -2.4. www.pihapuutarhamessut.fi

Facebook: https://www.facebook.com/PihaPuutarha/