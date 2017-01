Sairaanhoitajapäivien teemana on ’Hyvästä parhaaksi – näytöt ratkaisevat’

27.1.2017 13:20 | Messukeskus

Sairaanhoitajien vuoden suurin ammattitapahtuma Sairaanhoitajapäivät järjestetään jo 15. kertaa Messukeskuksessa 23.-24.3.2017. ’Hyvästä parhaaksi – näytöt ratkaisevat’ teema kokoaa alleen ajankohtaisen luento-ohjelman ja kattavan näyttelyn, johon on ilmoittautunut tähän mennessä yli 100 näytteilleasettajaa.

Sote-uudistuksen tavoitteita ovat asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut. Jotta kaikki tämä saavutetaan, on työnantajien huolehdittava henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista. Sairaanhoitajapäivien tämän vuotinen teema on ’Hyvästä parhaaksi – näytöt ratkaisevat’. Siinä pohditaan miten hyvästä terveydenhuollon organisaatiosta voi kehittyä paras sekä arvioidaan mikä toimii ja mitä pitää muuttaa. ’Viime kädessä muutoksen kulmakivenä on hyvinvoiva ammattilainen, jolla on osaamista ja kykyä kohdata potilas ihmisenä - sellaisena kuin hän on’, toteaa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Ammattitapahtuman luento-ohjelmassa puntaroidaan esimiestyöhön, osaamiseen ja käytännön hoitotyön liittyviä aiheita. Ohjelmaotsikoissa ovat mm. Lupa johtaa – uusia oivalluksia entistä toimivampaan esimiestyöhön, Turvapaikanhakijoiden terveydenhuollon haasteet, Lasten oikeudet terveydenhuollossa ja Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. Keynote-puhujia ovat 23.3. Pekka Haavisto ja Melina Niemi ja 24.3. Linda Liukas. Keynote-puheenvuorot sekä huippupäättäjien perjantain paneeli ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

Sairaanhoitajapäivien näyttely on ammattikävijöille maksuton. Yli 1000 m2 alueella esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan mm. Puolustusvoimat, HUS, Lindström, Ascom Miratel ja Lojer. Myös SPR:n kansainvälinen henkilöapu on messuilla mukana yhdessä kansainvälisen Punaisen Ristin edustajan kanssa kertomassa sairaanhoitajan työstä avustuskohteissa. Uusien tuotteiden ja palveluiden lisäksi sairaanhoitajat saavat tietoa lisäkoulutus- ja uramahdollisuuksista.



Sairaanhoitajapäivät 23.–24.3.2017 Messukeskuksessa Helsingissä. Suomen sairaanhoitajaliiton ja Messukeskuksen järjestämässä hoitotyön ammattitapahtumassa on laaja näyttely sekä kymmeniä asiantuntijaluentoja ajankohtaisista aiheista. Päiville osallistuu vuosittain yli 5 000 hoitoalan ammattilaista.



