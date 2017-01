Johan Berg Inwido Finlandin toimitusjohtajaksi

27.1.2017 15:52 | Inwido Finland Oy

TIEDOTE 27.1.2017. Inwido Finland Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Johan Berg, joka aloittaa uudessa tehtävässään huhtikuun alussa. Timo Luhtaniemi ilmoitti marraskuussa luopuvansa toimitusjohtajuudesta kymmenen vuoden tiiviin työrupeaman jälkeen ja keskittyvänsä toistaiseksi kasvuyhtiöiden hallitustehtäviin. Luhtaniemi jatkaa Inwidon toimitusjohtajana, kunnes Berg aloittaa tehtävässä.

KTM Johan Berg on tehnyt mittavan kansainvälisen uran kosmetiikka- ja kauneusalan yritys L’Oréalissa työskennellen parhaillaan Baltian yhtiöiden toimitusjohtajana. Aiemmin hän on vastannut L’Oréal Australia & New Zealandista sekä Suomen ja Norjan tytäryhtiöistä. Työhistoriaan ennen tätä sisältyvät myös Fazer Group ja Mölnlycke.

Inwido-konsernin toimitusjohtaja Håkan Jeppsson toteaa, että viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana Inwido Finlandista on kehittynyt selkeä markkinajohtaja ja kannattavuudeltaan esimerkillinen yhtiö. Johan Bergin kansainvälinen kokemus ja johtajuus ovat hänen mukaansa erinomainen lähtökohta vahvistaa asemaa edelleen Suomen kuluttajavetoisella ja kilpaillulla ikkuna- ja ovimarkkinalla.





Lisätiedot:

Timo Luhtaniemi, toimitusjohtaja, Inwido Finland Oy, puh. 0400 447464

etunimi.sukunimi(at)inwido.fi ja www.inwido.fi

Tukholmassa pörssilistattu konsernin Inwido-konserni on Euroopan suurin ikkunoiden ja ovien valmistaja. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 5,2 miljardia Ruotsin kruunua ja henkilöstön määrä on noin 3.400. Inwido Finland Oy vastaa Tiivi-, Pihla-, Eskopuu-, Lämpölux- ja Klas1-tuotemerkeistä. Tehtaat sijaitsevat Haapajärvellä, Kannuksessa, Kuusamossa ja Ruovedellä.