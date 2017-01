Apinan vuoden vaihtumista Kukon vuoteen juhlittiin Helsingin Keskuskadulla

27.1.2017 21:47 | Helsingin kulttuurikeskus

Kiinalaisen uuden vuoden juhlintaa seurasi n. 32 000 katsojaa, kun tuliapinan vuosi vaihtui tulikukon vuoteen perjantaina 27.1. Helsingin keskustassa.

Tapahtumaan kuuluu perinteisiä kiinalaisia uudenvuoden elementtejä, kuten markkinat, runsas valikoima herkullisia ruokia, värikkäitä lyhtyjä, tanssivia lohikäärmeitä ja leijonia sekä ilotulitteiden pauketta. Perinteisen kiinalaisen uudenvuoden ohjelman lisäksi tapahtumassa nähtiin mm. kiinaksi laulavat muumihahmot, jäänveistotaituruutta sekä kiinalaiseen aineettomaan kulttuuriperintöön kuuluvaa Taipinggu-tanssia, paperileikkausta ja olkitaidetta.

”Kävijätavoitteemme ylittyi, sää suosi juhlijoita ja ohjelmassa yhdistyi pohjoismaisia ja kiinalaisia elementtejä. Vuoden 2017 tapahtuma oli mielestäni yksi kaikkien aikojen paras kiinalaisen uudenvuoden juhla Helsingissä”, sanoo tapahtuman tuottaja Johanna Rissanen Kulttuurikeskus Caisasta.

Lohikäärme- ja leijonatanssijat ovat Suomen Wushu Kungfu Seurasta, muumihahmot taas China National Theatre for Childrenistä, jonka muumiproduktio on tuotettu yhdessä suomalaisen ACE Productionin kanssa. Autenttista kiinalaista ohjelmaa edustivat mm. rauhantanssiryhmä Jingxi TaiPingGu Folk Art Troupe Pekingistä.

Alkava tulikukon vuosi tuo tullessaan dynaamisuutta ja optimismia. Tuli-kukon vuoden innokkuus voi kuitenkin tuottaa monia epäkelpoja suunnitelmia. Kukon vuonna tulisi kiinnittää erityistä huomiota suunnitelmien käytännöllisyyteen ja toteuttamiskelpoisuuteen. Päättäjien olisi viisasta olla avarakatseisia ja pyrkiä rakentavaan vuoropuheluun vastakkaisia kantoja edustavien tahojen kanssa. Tuli-kukon vuonna autoritäärisyys kasvaa helposti ja sitä vastaan taistellaan parhaiten hyvän hallinnon ja lainmukaisuuden avulla. Kukon vuosi 28.1.2017–15.2.2018.

Helsingin Kiinalaisen uudenvuoden tapahtumaa on vietetty Helsingissä vuodesta 2007 lähtien. Nyt toista kertaa Keskuskadulla vietetty juhla on yhdestoista Helsingissä järjestetty kiinalaisen uudenvuoden tapahtuma. Juhla tuotetaan Helsingin ja Pekingin kaupunkien yhteistyönä ja sen järjestäjät ovat Kulttuurikeskus Caisa ja Suomi-Kiina-seura. Tämän vuoden pääyhteistyökumppani on Finnair.