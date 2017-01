Nettiporukalla meni kaikki numerot väärin uudessa pelissä – voitti päävoiton

Lieksaan liki 176 000 euroa Veikkauksen eBingosta 27.1.2017 08:41

Lieksalainen nettipelaaja voitti keskiviikkona 25.1. Veikkauksen eBingosta lähes 176 00 euroa. Voitto tuli 4 euron hintaisesta Timantti-huoneesta, ja se maksettiin suoraan nimimerkillä heluna8 pelanneen voittajan tilille. Kyseessä on suurin eBingosta voitettu summa sen jälkeen, kun Veikkaus, RAY ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi rahapeliyhtiöksi vuodenvaihteessa. eBingo on ainoastaan Veikkauksen kanta-asiakkaille tarjolla oleva numeroveikkaus. Veikkauksen eBingohuoneissa vierailee viikoittain yli 45 000 pelaajaa. Peliä voi pelata Veikkauksen nettisivuilla. Tarjolla on seitsemän erilaista eBingo-huonetta, joista kullakin on oma teemansa. Yhden ruudukon hinta vaihtelee huoneen mukaan 0,10 eurosta 4 euroon.