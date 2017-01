Yläkoululaisten kädentaitokilpailun Helsingin aluekilpailusta Taitaja9-finaaliin raivasivat tiensä kaksi joukkuetta Helsingistä ja yksi Porvoosta.

Taitaja2017: ammattitaidon SM-kilpailut Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017

Taitaja2017 Helsinki on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ammatillisen koulutuksen päätapahtuma. Ammattitaidon SM-kilpailut järjestetään 15.-18.5.2017 Helsingin Messukeskuksessa. Nelipäiväinen tapahtuma koostuu SM-ammattitaitokilpailuista sekä yläkoululaisten kädentaitokilpailusta ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammattitaitokilpailusta. Kilpailijoita on mukana yli viisisataa ja mestaruuksia ratkotaan yli viidelläkymmenellä eri ammattialalla. Tapahtumaan on yleisölle vapaa sisäänpääsy.

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään pääkaupunkiseudun oppilaitosten yhteistyön voimin ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä satojen eri ammattialojen yritysten kanssa. Taitaja-tapahtuman taustaorganisaatio ja kehittäjä on Skills Finland ry.

www.taitaja2017.fi