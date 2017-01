TNS Kantar tutki: Kuntalaiset haluavat panostusta kulttuuriin

30.1.2017 12:00 | Akavan Erityisalat

Oman kotikunnan halutaan panostavan hyviin kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluihin. Tätä toivoo 83 % suomalaisista. Suomalaiset mieltävät yhä vahvemmin kulttuurin olevan kansalaisen peruspalvelua. Tätä mieltä on 82 % suomalaisista, kun kaksi vuotta sitten näin katsoi 71 %.

Tiedot ilmenevät Kantar TNS:n tutkimuksesta, joka toteutettiin Akavan Erityisalat AE ry:n toimeksiannosta tammikuussa.

– Kun sote lähtee, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut jäävät kuntaan. Niihin kuntalaiset toivovat nyt panostusta. Palveluiden odotetaan olevan laadukkaita, tiivistää Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

Hyviä kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluja arvostetaan tutkimuksen mukaan laajasti kautta Suomen, kaikissa ikäryhmissä ja toimiasemissa. Valtaosa suomalaisista kokee kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelujen lisäävän omaa hyvinvointiaan (79 %) ja oppimismahdollisuuksiaan (85 %). Nämä palvelut nähdään oman kotipaikkakunnan merkittävänä elinvoimatekijänä (84 %).

Puoluekanta erottelee jonkin verran vastaajia. Vihreät ja demarit ovat kulttuurimyönteisimpiä. Perussuomalaiset eivät arvosta kulttuuria yhtä paljon kuin muiden puolueiden kannattajat. Kokoomuslaisista taas erottuu pieni vähemmistö, joka ei halua että kotikunta panostaisi kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluihin.

Varsin yksimielisiä suomalaiset ovat siitä että kulttuuripalveluja on tuotettava tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille. Tämän takana on 93 %. Valtaosa, 83 % katsoo myös, että kulttuuripalvelut ovat hyvä matkailullinen vetovoimatekijä. Lähes yhtä moni, 80 % on sitä mieltä, että kulttuuripalvelujen laadun takeena ovat koulutetut asiantuntijat. Koulutuksen merkityksen ymmärtäviä on nyt enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Kulttuuripalvelujen käyttöä on tutkittu tällä mittarilla vuodesta 2008. Eri palvelujen suosio on pysynyt melko vakiona. Käytetyin kulttuuripalvelu on kirjasto, jota käyttää 61 % suomalaisista. Määrä on sama kuin kaksi vuotta sitten. Elokuvat tulevat heti kakkosena.

Vahva tuki laadukkaille nuoriso- ja liikuntapalveluille

Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten nuoriso- ja liikuntapalveluja koskevia arvostuksia. Peräti 93 % suomalaisista katsoo, että nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä panostamalla nuorisopalveluihin.

Laadukkaisiin liikuntapalveluihin tulisi panostaa 88 prosentin mielestä. Merkittävä enemmistö, 81 %, haluaa liikuntapalveluille tukea verovaroista, jotta maksut pysyvät edullisina. Näin ajattelevia on vielä selvästi enemmän kuin kaksi vuotta sitten, jolloin 72 % oli tätä mieltä.

Suomalaiset tuntuvat arvostavan entistä enemmän liikunta- ja nuorisoalan koulutusta. Nyt yli 80 % oli sitä mieltä, että laadukkaiden nuoriso- ja liikuntapalveluiden tuottamisen edellytyksenä ovat koulutetut asiantuntijat. Kaksi vuotta sitten tätä mieltä oli hieman yli 70 %.

Liitteenä tutkimukseen liittyviä graafeja.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (entinen TNS Gallup). Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 1 066 henkilöä 20. – 25.1.2017. Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla.

Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa maamme 15–74-vuotiasta väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kansalaisten kulttuurinäkemyksiä on tutkittu vastaavalla menetelmällä edellisen kerran syksyllä 2015 ja sitä ennen vuosina 2012, 2011 sekä 2008.

Tutkimus toteutetaan Akavan Erityisalat AE ry:n toimeksiannosta.

Tutkimusraportti valmistuu kokonaisuudessaan 29.3.2017, jolloin Akavan Erityisalojen Elämäsi kuntaan -vaalikampanja päättyy Helsingissä järjestettävään vaalipaneeliin.

Akavan Erityisalojen vaaliteemat kampanjasivuilla www.akavanerityisalat.fi/elamasikuntaan

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, salla.luomanmaki@akavanerityisalat.fi, puh. 040 700 7800,

kuntasektorin asiamies Jaakko Korpisaari, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi, puh. 040 777 9422