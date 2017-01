Cheddaria, automaattilossi, pohjoisia yrttejä — kasvuohjelmaan valittu laaja kattaus osaamista maaseudulta

Näissä yrityksissä on parhaimmat kasvun mahdollisuudet – 80 Kasvu Open -finalistia julki 19.8.2016 09:52

Ympäri Suomen ja eri toimialoilla toimivien kasvuhaluisten yritysten parhaimmisto on valittu. 80 yrityksen joukosta noin puolet on startupeja ja puolet pidempään toimineita yrityksiä. Aikaisempiin vuosiin verrattuna joukossa on paljon yrityksiä, jotka osaavat hyödyntää Kasvu Openissa saamaansa sparrausta entistä paremmin ja ovat lisäksi ottaneet konkreettisia kasvun askeleita nopealla aikataululla.