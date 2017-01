Kutsu: Näyttelyn ennakkoesittely tiistaina 14.2. klo 14 Sinebrychoffin taidemuseossa, Bulevardi 40

31.1.2017 08:00 | Sinebrychoffin Taidemuseo

Caesar van Everdingen − Siveltimen mestari Rembrandtin aikaan -näyttelyn esittelee kuraattori Christi M. Klinkert Stedelijk Museum Alkmaarista. Ilmoittautumiset tilaisuuteen: Eija.Pekkanen@siff.fi

Caesar van Everdingen oli omana aikanaan arvostettu mestari, hollantilaisen klassismin kirkkain tähti. Hän jäi kuitenkin myöhemmin dramaattisempaa tyylisuuntaa edustavan Rembrandtin varjoon. Nyt, 400 vuotta taiteilijan syntymän jälkeen, Caesar van Everdingenin tuotanto on koottu yhteen ensimmäistä kertaa.

Uuteen tutkimukseen pohjautuva kansainvälinen näyttely esittelee 28 teosta, puolet taiteilijan tunnetusta tuotannosta. Caesar van Everdingen maalasi vaikuttavia historiamaalauksia, komeita porvarimuotokuvia ja sensuelleja antiikin aiheita. Hän vangitsi kankaalle sametin pehmeyden, turkisten kiillon ja pukukankaiden hohteen kirkkain ja selkein värein. Näyttelyn helmi on mahtava ryhmämuotokuva, joka esittää Alkmaarin vanhaa porvarikaartia.

Caesar van Everdingenin maalauksia on monissa museoissa ja yksityisissä kokoelmissa, mutta harvoin saatavilla kansainvälisissä huutokaupoissa. Rijksmuseumin kokoelmiin vuonna 2009 hankittu teos ”Nuori nainen leveälierinen hattu päässään” on myös mukana näyttelyssä. Monet näyttelyn teoksista nähdään nyt Hollannin ulkopuolella ensimmäistä kertaa.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Alkmaarin Stedelijk Museumin kanssa, jossa Caesar van Everdingenin juhlanäyttely oli esillä syksyllä 2016. Näyttely on esillä Sinebrychoffin taidemuseossa 16.2.-14.5.2017.

Kuvatiedot:

Caesar van Everdingen (1616/17-1678)

Nuori nainen leveälierinen hattu päässään

Ung kvinna i bredbrättad hatt

Young Woman in a Broad-Brimmed Hat

n. / c. 1650-1660

öljy kankaalle / olja på duk / oil on canvas

Rijksmuseum, Amsterdam

Caesar van Everdingen (1616/17-1678)

Amor ja lasipallo

Amor med en glasglob

Cupid with a Glass Orb

n. / c. 1655-1660

öljy kankaalle / olja på duk / oil on canvas

Yksityiskokoelma / Privat samling / Private collection