Vene 17 Båt -messujen tiedotustilaisuus pe 10.2.klo 10

30.1.2017 14:16 | Messukeskus

Tervetuloa Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 17 Båt -messujen tiedotustilaisuuteen perjantaina 10.2. klo 10 Purjehdussatamaan halliin 7(Messukeskus, Helsinki)

Ohjelma:

Pohjois-Euroopan suurimmat venemessut: mitä uutta?

Vuoden vierasvenesataman julkistus

Tomi Frick, myyntipäällikkö, Messukeskus

Venealan tilanne ja näkymät

Avaus: Jouko Huju, Venealan Keskusliitto Finnboat ry

Jarkko Pajusalo, toimitusjohtaja, Venealan Keskusliitto Finnboat ry

Meripelastusseuran uusi mobiilisovellus parantaa veneilijän turvallisuutta

Jori Nordström, valmiuspäällikkö, Meripelastusseura

Messujen uutuusveneet 2017 – Messujen veneet: finalistien julkistus

Jan Sjölund, päätoimittaja, Venemestari

Vuoden Veneilyteko 2016

Veneilytoimittajat ry/Båtjournalisterna rf luovuttaa Vuoden Veneilyteko 2016 -palkinnon.

__________________________________________________



Tilaisuuden jälkeen lohikeittoa Uusi Aalto –alueella.

Vene 17 Båt –messujen tiedotustilaisuuden lisäksi perjantaina 10.2. seuraavat tilaisuudet toimittajille:



11.15 Vuoden vierasvenesatama – palkinnon jakotilaisuus, osasto 3p50

11.30 Honda Marinen uudet pikkuperämoottorit BF4 / BF5 / BF6 Suomen ensiesittelyssä. Samalla esitellään "Sähkö-Terhi", eli Terhi 400 C & Torqeedo -venepaketti. osastolla 6h48

11.45 Faster 625 CC lanseeraus osastolla 6h48/Faster

12.00 AMT 175 BR lanseeraus osastolla 6h48/AMT

12.15 Silver BRX-mallien lanseeraus osastolla 6h48/Silver

12.30 Nord Star 47 SCY lanseeraus osastolla 6n48/Bike&Boat World

13.00 XO-veneiden uutuusmallien Cruiser ja DFNDR esittely osastolla 6n48, Bike&Boat World

13.30 Bella-Veneiden uutuudet 700 BR (Best of boats 2016-voittaja), Bella 620 C -kabiinivene, Flipper 640 SC -konsolivene sekä upouusi Aquador 35 AQ, osastolla 6b50

13.30 Apua! - veneilynturvallisuusopas, muuttuneet katsastusmääräykset, Rajavartiolaitos ja SPV, Purjehdussatama

13.30 Uuden sukupolven veneenhoitotuotteet Korrekilta. Paikalla Sami Seliö. Osasto 7bf29

14.00 Suuri veneverokeskustelu, Purjehdussatama

Veneveropaneelissa mukana mm. Samuli Salanterä, Suomen Purjehdus ja Veneily ry; Stefanie Brandt, Oy Otto Brandt Ab sekä Jarkko Pajusalo, toimitusjohtaja, Finnboat ry. Tilaisuuden moderaattorina toimii Esko Kilpi.

15.00 Lanseeraukset Nordkappin osastolla 6d50

Perämoottori Evinrude E-TEC G2 150 – 200 hv, Nordkapp Noblesse 605 RANGER, Nordkapp Enduro 705 RANGER, Nordkapp Avant 705 RANGER, Nordkapp Avant 705, STiNG, 610 DC, 610 BR, 610 S, 530 S, 485 S, 535 Pro, 475 Pro Paikalla Espen Thorup, Nordkapp ja STiNG veneiden suunnittelija.

--------

Sailing Team Finland Symposioum lauantaina 11.2. kello 14-18 Salissa 203.

Messujen veneet julkaistaan keskiviikkona 15.2. klo 12.00 Purjehdussatamassa.

--------

Vene Båt -messuille voit akkreditoitua ennakkoon www.venemessut.fi – >uutishuone -> akkreditoidu. Lehdistökeskus eteläisen sisäänkäynnin toisessa kerroksessa on avoinna tapahtuman aikana ja perjantaina 10.2. jo klo 8 alkaen.

Vene 17 Båt -messut on avoinna pe 10.2. klo 10–18, la-su 11.–12.2. klo 10–18, ma–pe 13.–17.2. klo 11–20, la 18.2. klo 10–18 ja su 19.2. klo 10–17. Messukeskus järjestää Vene Båt -messut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta vuosittain Messukeskuksessa. Venemessut järjestetään nyt 48. kertaa. Vuonna 2017 venemessut tuo esille Suomen Meripelastusseuran toimintaa. Pääyhteistyökumppani on Volvo Car Finland Oy Ab.

Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

www.venemessut.fi #venemessut Kuvia vapaasti median käyttöön: http://mediabank.messukeskus.com