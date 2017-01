Mediatiedote: Entisen rikostutkijan romaani Annoin sinun mennä on kevään yllätyksellisin psykologinen trilleri

31.1.2017 08:22 | Gummerus

Menestyskirja Annoin sinun mennä (Gummerus) on Ison-Britannian keskusrikospoliisissa työskennelleen Clare Mackintoshin esikoisteos, jonka nokkela juonenkuljetus on saanut lukijat pauloihinsa. Tämä vangitseva, ovela ja piinaava psykologinen trilleri menee ihon alle, ja kirjan tyrmäävää juonenkäännettä on kehuttu yhdeksi kaikkien aikojen nerokkaimmista. Clare Mackintosh vierailee Helsingissä Dekkariviikolla 14.–16.6.2017.

Äiti päästää irti pienen poikansa kädestä, auto ilmaantuu kuin tyhjästä, ja silmänräpäyksessä kaikki muuttuu. Millainen kuljettaja pakenee onnettomuuspaikalta? Tapaus jää kalvamaan rikoskomisario Ray Stevensiä, joka ryhtyy hakemaan oikeutta jokaisen vanhemman pahinta painajaista elävälle äidille, hinnalla millä hyvänsä. Poikansa menettänyt Jenna Gray pakenee suruaan syrjäiseen mökkiin Walesin rannikolla. Hän haluaa epätoivoisesti jättää koko entisen elämänsä taakseen, mutta menneisyys ja muistot hirvittävästä marraskuisesta illasta palaavat vainoamaan häntä järkyttävin seurauksin.

”Hyytävä, vangitseva ja eläytyvä” – Paula Hawkins

”Hätkähdyttävä käänne” – Daily Express

”Ylittää Kiltin tytön ja Naisen junassa” – Jane Moore

”Juonenkuljetuksen mestarinäyte” – Jojo Moyes

Clare Mackintosh työskenteli 12 vuotta poliisina ennen ryhtymistään päätoimiseksi kirjailijaksi. Annoin sinun mennä on saanut innoituksensa todellisesta rikostapauksesta, jota kirjailija tutki ollessaan vielä poliisintyössään. Huikeat arvostelut saanut ja jo yli 600 000 kappaletta Britanniassa myynyt kirja teki Mackintoshista kertaheitolla psykologisen trillerin uuden kansainvälisen tähden.

Clare Mackintoshille on myönnetty kirjastaan merkittävä brittiläinen rikoskirjallisuuspalkinto Theakston's Old Peculier Crime Novel of the Year Award ja parhaalle ranskaksi käännetylle rikoskirjalle myönnettävä Prix Polar International. Mackintoshin seuraava romaani ilmestyy suomeksi keväällä 2018.

Clare Mackintosh:

Annoin sinun mennä

Alkuteos I Let You Go

Suomennos Päivi Pouttu-Delière

450 sivua

Ilmestyy viikolla 5