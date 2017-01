Omväxlande och krävande år gav goda placeringsintäkter till slut

31.1.2017 10:00 | Työeläkeyhtiö Elo

Preliminära uppgifter om Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos bokslut 1.1−31.12.2016

Elos år 2016 var framgångsrikt som helhet. Totalavkastningen på placeringarna var 5,6 procent, solvensen var på god nivå och Elo stärkte sin ställning som ett av de populäraste arbetspensionsbolagen i Finland.

- Placeringsåret var exceptionellt varierande, men efter de krävande skedena kan vi vara riktigt nöjda med totalintäkterna. Kundservicenivån, som har varit på god nivå alltsedan Elo bildades, var fortsatt god år 2016 oberoende av de systemuppdateringar och ändringar som pensionsreformen medförde. Elo hade därtill ett av de bästa åren genom tiderna inom överföringstrafiken och vi stärkte vår ställning som ett av de populäraste arbetspensionsbolagen i Finland, summerar Elos verkställande direktör Satu Huber året 2016.

Totalavkastningen på Elos placeringsverksamhet år 2016 uppgick enligt preliminära bokslutsuppgifter till 5,6 procent. Placeringarnas värde uppgick i slutet av året till 21,5 miljarder euro. Solvensen var på en god nivå. Solvensnivån var 24,4 procent och solvenskapitalet var 1,8-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

- Totalavkastningen på Elos placeringar överträffade förväntningarna år 2016. Avkastningen på mer riskbärande tillgångsslag var särskilt glädjande och alla tillgångsklasser gav en positiv avkastning, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Det gångna året var exceptionellt ur placerarsynvinkel. Många politiska risker realiserades, men marknaden uppnådde till och med rekordnivåer. Den amerikanska aktiemarknaden steg högre än någonsin och räntorna i Europa sjönk ner till en rekordlåg nivå.

Världsekonomins tillväxt var åter en gång sämre än förväntad år 2016, endast cirka 2,9 procent. I USA var tillväxten 1,6 procent, vilket är nästan en procentenhet sämre än förväntningarna i början av året. Tillväxten i euroområdet var på samma nivå och i Japan låg tillväxten runt en procent. De större tillväxtländernas ekonomier uppvisade en tillväxt på nästan fem procent.

God avkastning på aktier

Spridningen av Elos aktie- och masslåneplaceringar på olika områden och i nya placeringsstrategier fortsatte år 2016. Särskilt ränteplaceringar gjordes i betydligt större grad i andra områden än Europa.

- Placeringsavkastningen varierade avsevärt på alla tillgångsslag under året. Avkastningen på aktiemarknaden varierade särskilt kraftigt. Den mycket svaga början på året efterföljdes av en t.o.m. överraskande positiv utveckling på aktiemarknaden trots Brexit och det amerikanska presidentvalet. Slutet av året 2016 var särskilt starkt på aktiemarknaden, säger Hiidenpalo.

Placeringarna i Finland och i USA gav de bästa aktieavkastningarna. Avkastningen på aktieplaceringarna i Finland uppgick till 13,9 procent och i USA till 14,4 procent. Elos aktieplaceringar avkastade 9,3 (13,0) procent och de noterade aktieplaceringarna 9,0 (11,1) procent. Elo lyckades särskilt bra med sina direkta aktieplaceringar i Europa.Fastän den europeiska aktiemarknaden utvecklades svagare än övriga världen, lyckades Elo uppnå en avkastning som var 4 procentenheter bättre än indexet på marknaden i fråga.

Årets början var också krävande på tillväxtmarknaden. Stigande råvarupriser samt minskade finansiella problem och attraktivare avkastningsnivåer i Kina lyckades emellertid styra kapitalflödena tillbaka till tillväxtmarknaden.

- Andelen ränteplaceringar i tillväxtekonomier utökades klart under året. Avkastningen på ränteplaceringar i tillväxtekonomier var utmärkt på årsbasis och uppgick till 13,5 procent. Totalt avkastade ränteplaceringarna 3,6 procent, berättar Hiidenpalo.

Fastighetsplaceringsmarknaden var fortsatt livlig och i Finland var transaktionsvolymen större än någonsin. Som helhet steg fastighetspriserna endast något samtidigt som utbudet var litet på sådana prime-objekt som köparna eftertraktar. På grund av det har placerarna övergått till bostadsplaceringar som ansetts vara förknippade med liten risk och handeln med bostadsplaceringar var rekordstor.

Året var också livligt tid för Elos inhemska fastighetsplaceringar och marknadssituationen utnyttjades genom många avyttringar, för cirka 250 miljoner euro. På motsvarande sätt gjorde bolaget nya placeringar för cirka 300 miljoner euro, av vilka den största var förvärvet av 1 800 hyresbostäder av YH-Yhtymä Länsi Oy. Under året inledde bolaget ytterligare flera hyresbostadsprojekt och planer för utvecklandet av fastighetsobjekten.

De internationella fastighetsplaceringarna ökade med cirka 100 miljoner euro och den största placeringen gjordes i kontorsfastighetskomplexet TaunusTurm i Frankfurt som en del av den internationella spridningen av Elos fastighetsbestånd.

De direkta fastighetsplaceringarna avkastade 6,4 (5,3) procent och fastighetsfonderna 6,3 (13,1) procent. Avkastningen på Elos inhemska och internationella fastighetsplaceringar ungefär på samma nivå.

Placeringsverksamhetens utsikter år 2017

Vid ingången av år 2017 är förväntningarna på en global ekonomisk tillväxt något ljusare än förra året. Tillväxten förväntas stiga till något över 3 procent. Något kraftigt tillväxtsprång förväntas emellertid inte. Tillväxt väntas närmast ske i Amerika och tillväxtekonomierna. I euroområdet och Japan väntas tillväxten bli ungefär på fjolårets nivå.

Tillväxtperioden efter finanskrisen har fortsatt redan i sju år. Särskilt i USA påminner det cykliska läget redan om att högkonjunkturen går mot sitt slut, vilket typiskt skulle kunna visa sig bland annat som en betydande höjning av de långa räntorna. Globalt är inflationsförväntningarna emellertid fortfarande mycket låga, säger Hiidenpalo.

Med beaktande av pensions- och solvensreformerna är placeringstillgångarnas risknivåer väl under kontroll i Elo vid ingången av år 2017. Avkastningsutvecklingen på placeringarna innevarande år kommer att avspegla mycket osäkerhet: de fortsatt mycket låga räntenivåerna och å andra sidan tämligen höga värderingar på övriga tillgångsposter, varvid avkastningsförväntningarna är lägre än vad vi vant oss vid.

Ett år av utveckling – kundservicen i fokus

Under år 2016 koncentrerade man sig inom försäkringsverksamheten speciellt på att utveckla ett kundserviceutbud som förenklar och påskyndar ärendehanteringen, efter att de omfattande systemintegrationerna året innan hade färdigställts. Behandlingstiderna för både försäkringsansökningar och betalningsändringar kunde klart förkortas under året.

- Under Elos två första år var stora resurser bundna till att förena datasystem och databaser. Under år 2016 utvecklade vi särskilt våra tjänster för kunderna. Vi tog bland annat i bruk en mobilapplikation för FöPL-försäkringen, med hjälp av vilken företagare enkelt kan sköta sina vanligaste arbetspensionsärenden via sin mobiltelefon, berättar Satu Huber.

År 2016 lyckades Elo att ta i bruk ett nytt pensionshandläggningssystem. Dessutom förberedde bolaget sig för pensionsreformen som trädde i kraft vid ingången av 2017 och som bl.a. introducerade två nya pensionsslag: partiell förtida ålderspension och arbetslivspension. De största utmaningar hänförde sig till datasystemändringar, t.ex. för behandlingen av den nya partiella förtida ålderspensionen.

- Under de första veckorna i januari har det redan kommit in 300 ansökningar om partiell förtida ålderspension, då antalet kunder i Elo som ansökte om deltidspension under hela förra året var cirka 600, berättar Huber om intresset för det nya pensionsslaget. Deltidspension beviljas inte längre från ingången av året.

