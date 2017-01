Lumo Kotinyt -verkkokaupassa on solmittu jo 1000 vuokrasopimusta

31.1.2017 10:45 | VVO-yhtymä Oyj

Suomalaiset arvostavat vuokra-asumisessa helppoutta, nopeutta ja hyvää palvelua. VVO-konsernin loppuvuonna 2015 lanseeraama Lumo Kotinyt -verkkokauppa on vastannut näihin toiveisiin ja muuttanut asiakkaiden roolia. Tänään jo 1000 asukasta on vuokrannut kodin itse suoraan verkkokaupasta ja uusi palvelu on vakiinnuttanut asemansa. Tammikuussa palvelu uudistui ja nyt sen kautta voi vuokrata myös myöhemmin vapautuvia Lumo-vuokra-asuntoja jo vapaana olevien asuntojen lisäksi.

– Lumo Kotinyt -verkkokaupassa asiakas voi valita parhaan vaihtoehdon kodikseen, maksaa ensimmäisen kuukauden vuokran ja muuttaa parhaassa tapauksessa vaikka seuraavana päivänä. Asiakas päättää vuokrakodin valinnasta ilman välikäsiä, eikä vuokravakuuttakaan vaadita, VVO-yhtymän myyntijohtaja Nina Silvonen kertoo. Asuntotarjonta verkkopalvelussa laajeni tammikuussa entisestään, kun vuokrattavaksi tuli myös myöhemmin vapautuvia asuntoja. – Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä sujuvaan ja nopeaan tapaan vuokrata koti. Eniten asiakkaamme ovat kuitenkin arvostaneet sitä, että valta on nyt heillä, enää ei tarvita hakemusta ja asiakas saa palvelun kautta sen asunnon minkä hän haluaa. Pystyäksemme vastaamaan vielä paremmin asiakkaidemme toiveisiin ja kasvaneeseen kysyntään, päätimme tarjota verkkokaupassamme entistä kattavamman valikoiman asuntoja. Tyytyväisyystakuu varmistaa viihtymisen Vuokratessaan kodin Lumo Kotinyt -verkkokaupasta asiakas saa myös tyytyväisyystakuun, mikä tarkoittaa sitä, että asunnon vuokrasopimuksen voi peruuttaa tutustumiskäynnillä kuluitta, jos se ei vastaa asiakkaan mielestä esitettyjä kuvia tai ennakkokuvausta. Muussa tapauksessa sopimus on voimassa 3 kk ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Palvelu on tasapuolinen kaikille asuntoa tarvitseville, sillä asunnon vuokraamiseen riittää, että luottotiedot ovat kunnossa. VVO-konserni on saanut kunniamaininnan Laatukeskuksen Vuoden Laatuinnovaatio -kilpailun suurten yritysten sarjassa. VVO:lle myönnettiin kunniamaininta lokakuussa lanseeratusta Lumo Kotinyt -verkkokaupasta, joka on ainutlaatuinen vuokra-asuntojen verkkokauppa Suomessa. Lisätietoja: Nina Silvonen, myyntijohtaja, VVO-yhtymä Oyj, p. 0400 882 228, etunimi.sukunimi(at)vvo.fi Lumo Kotinyt -verkkokauppa: Lumo.fi/kotinyt