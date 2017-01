Valo Therapeutics kehittää uutta virukseen perustuvaa syöpähoitoa

31.1.2017 13:08 | Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston spin-out-yhtiö, Valo Therapeutics, kehittää uutta onkolyyttiseen virukseen perustuvaa syövän immunoterapiaa, jolla voidaan hoitaa useita eri syöpätyyppejä. Kehitettävän terapian hoitovaikutus perustuu elimistön omien puolustusmekanismien aktivoimiseen, joka johtaa syöpäkasvaimen tuhoutumiseen ja estää samalla syövän uusiutumisen (syöpärokote). Valo Therapeutics on saanut kerättyä siemenrahoituksen ja solminut samalla strategisia kumppanuuksia merkittävien kansainvälisten sijoittajien kanssa tällä nopeasti kasvavalla tutkimusalalla.

Yrityksen saama rahoitus mahdollistaa syöpäpeptideillä päällystetyn geneettisesti muokatun adenoviruksen prekliinisen kehitystyön loppuunviemisen. Hoidon suoran syöpäsoluja tuhoavan vaikutuksen lisäksi se aiheuttaa voimakkaan, pitkäkestoisen syöpäsoluihin kohdistuvan immuunivasteen. Kehitystyöstä vastaa kokenut tiimi, jolla on vahva ymmärrys onkolyyttisistä viruksista ja kliinisestä lääketutkimuksesta. Valo Therapeutics omistaa keksinnön kaupalliset oikeudet.

Nykyiset onkolyyttiset virushoidot perustuvat pitkälti suoraan kasvainsoluja tuhoavaan vaikutukseen ja ne aiheuttavat tyypillisesti voimakkaan virukseen kohdistuvan immuunivasteen syöpäkasvaimiin kohdistuvan vasteen kustannuksella. Valo Therapeuticsin teknologiassa viruspartikkelit naamioidaan näyttämään syöpäsoluilta käyttämällä syöpäkasvaimelle tunnusomaisia antigeenejä (peptidejä), jonka seurauksena immuunivaste kohdistuu potilaan syöpään.

Teknologian on kehittänyt yhtiön tieteellinen perustaja ja tutkimusryhmän johtaja apulaisprofessori Vincenzo Cerullo Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnasta. Cerullo on oman alansa johtavia tutkijoita.

– Pyrimme menetelmällämme mullistamaan sen, miten onkolyyttisiä viruksia käytetään tulevaisuudessa syövän hoidossa. Tätä teknologiaa voidaan soveltaa lähes kaikkiin tällä hetkellä kehitteillä tai käytössä oleviin viruksiin, Cerullo sanoo.

Tohtori Michael Stein, Valo Therapeuticin tuleva toimitusjohtaja, kertoo olevansa vaikuttunut yrityksen erittäin lupaavista prekliinisistä tuloksista. Valo Therapeuticsin tiimillä on kaikki tarvittava osaaminen, joka vaaditaan tuotteen markkinoille viemiseen sekä potilaille mahdollisesti käänteentekevän hoitomuodon tarjoamiseen.

– Valo Therapeutics on onnekas, kun se saa strategista tukea erittäin kokeneilta sijoittajilta kuten Helsingin yliopistolta ja saa käyttöönsä Helsingin Innovaatiopalveluiden (HIS) resurssit, tohtori Stein sanoo.

Michael Stein toimii tällä hetkellä palkitun Oxfordin yliopistosta lähtöisin olevan spin-outin OxStem:n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana.

Helsingin Innovaatiopalvelut on tukenut spin-outin valmisteluvaihetta ja tarjoaa jatkossa tukensa teknologian kaupallistamisessa.

– Olemme erittäin innoissamme tämän uuden teknologian potentiaalista ja iloisia tähänastisesta asioiden nopeasta edistymisestä, Helsingin Innovaatiopalveluiden toimitusjohtaja Jari Strandman sanoo.

Freeman Road, Valo Therapeuticsin pääsijoittaja, on perhekonsortio jolla on mittava kokemus terveydenhuollon ja teknologian alalta.

– Sijoitimme Valo Therapeuticsiin, koska liikeidea on uusi ja sillä on potentiaalisesti valtava vaikutus. Lisäksi erittäin kokenut tiimi on viemässä teknologiaa eteenpäin, sanoo Freeman Roadin johtaja ja lääkäri Paul Porter.

Valo Therapeutics etenee uuden hoiton kehittämisessä kliinisiin lääketutkimuksiin syöpäpotilaissa vuonna 2018 – tutkimukset keskittyvät useisiin syöpätyyppeihin, joihin tarvitaan tehokkaampia hoitomuotoja. Tiimi keskittyy ensisijaisesti kahteen syöpäindikaatioon toimintamekanismin osoittamiseksi, ja aikoo laajentaa myöhemmin muihin indikaatioihin.