Anno Collection -tuotemerkki suomalaiselle SGN Groupille

1.2.2017 08:19 | SGN Group Oy

Suomalainen perheyritys SGN Group on ostanut Anno Collection -tuotemerkin sekä siihen liittyvät immateriaalioikeudet Anttila Oy:n konkurssipesältä. Anno-tuotemerkki tunnetaan luonnonläheisistä ja skandinaavisista kodin tekstiileistä sekä muista sisustustuotteista.

Annon brändimielikuva on erittäin positiivinen ja tuotteet ovat lunastaneet paikkansa suomalaisissa kodeissa. Jo klassikoiksi muodostuneita tuotteita, kuten Pandora- ja Jalpaikka -villamattoja, tullaan varmuudella jatkamaan mallistossa. Paikkansa valikoimassa säilyttää myös pellavatuotteet ja kuosit, joista Anno on erittäin tunnettu.

- Näen suurta potentiaalia Anno-tuotemerkissä. Vahvan brändin lisäksi Anno-tuotteet ovat hintalaatu-suhteeltaan erinomaisia. Tuotteet ovat ajankohtaisia, mutta samanaikaisesti ajattomia, kertoo Anno Collection Oy:n toimitusjohtaja Stefan Nieminen.

Kolmatta polvea perheyrityksessä edustava Stefan Nieminen toimii lisäksi SGN Sportia Oy:n toimitusjohtajana ja on toiminut konsernin palveluksessa myös Venäjällä myynnin johdossa viiden vuoden ajan.

- Jos perheyritystaustaa ei olisi, olisi hyvin mahdollista, että toimisin taide- tai sisustusalalla. Äitini, Martina Paatela-Nieminen, on taiteen tohtori, joten taide on kuulunut elämääni lapsuudesta asti, muodossa jos toisessa. Olen todella iloinen, että saamme jatkaa Annon kehittämistä ja tavoitteenamme on luoda tuotemerkistä kansainvälisen vertailun kestävä suomalainen lifestylebrändi.

- Lisäksi koen, että tukkukaupan muutoksen keskellä on tärkeä oppia vähittäiskauppa sekä omien brändien rakentaminen. Anno on tästä näkökulmasta täydellinen kokonaisuus ja mahdollisuudet tulevaisuuden kehittämiselle ovat rajattomat, toteaa Stefan Nieminen.

Tuotemerkin takana jatkavat brändiä jo useamman vuoden kehittäneet pääsuunnittelija Pia Lehtovuori sekä kaupallinen johtaja Vivi Berg. Lisäksi suunnitelmissa on tarjota tulevaisuuden lahjakkuuksille mahdollisuus tuoda työnsä suuren yleisön tietoisuuteen yhteistyön ja suunnittelukilpailujen kautta.

Annon myynti Suomessa on viimeisen viiden vuoden aikana ylittänyt 100 milj. euroa. Vaikka kotimarkkina on Annolle jatkossakin elintärkeä, kohdistetaan tulevaisuudessa suuria panostuksia myös ulkomaille.

- Haluamme varmistaa, että Anno-tuotteet ovat myös tulevaisuudessa vaivattomasti asiakkaiden saatavilla luotettavien yhteistyökumppaneiden sekä verkkokaupan kautta, kertoo Stefan Nieminen. Käymme keskusteluita useamman jälleenmyyjätahon kanssa, joista osan kanssa olemme päässeet jo sopimukseen, osa on loppusuoralla ja osa vasta alkuvaiheessa.

Yhteystiedot:

Stefan Nieminen, toimitusjohtaja, Anno Collection Oy, 040 560 4920, stefan.nieminen@annocollection.com

Helena Peltola, viestintäpäällikkö, SGN Group Oy, 050 561 5895, helena.peltola@sgn.fi



SGN Group Oy on vuonna 1933 perustettu vahva ja kehittyvä kaupan alan perheyritys, jonka toimialoihin kuuluvat kodin ja vapaa-ajan tuotteet, urheilu, maatalous, ympäristönhoito, teollisuuslaitteet sekä lumentekoon ja -hoitoon liittyvät laitteet. Konsernilla on merkittävää liiketoimintaa myös Venäjällä ja Ruotsissa. Yhtiöön kuuluvat Agritek Oy, All Right Oy, Hobby Hall Oy, Kessu Oy, S.G. Nieminen Oy, SGN Sportia Oy, Team Sportia Ab, SGN Tekniikka Oy, Sumeko Oy ja Truebell Finland Oy. SGN Groupin liikevaihto on 154 milj. € ja sen palveluksessa on yli 300 työntekijää. Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.www.sgn.fi

Anno Collection Oy on SGN Group -konserniin kuuluva vuonna 2016 perustettu Anno Collection -tuotteiden maahantuoja sekä myyjä. www.annocollection.com