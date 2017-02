Tamturbon menestyksekäs osakeanti tuo työpaikkoja ja kiihdyttää kansainvälistä kasvua

1.2.2017 09:00 | Tamturbo Oy

Öljyttömän turbokompressoriteknologian edelläkävijä Tamturbo Oy keräsi loppuvuonna toteuttamassaan osakeannissa lähes viisi miljoonaa euroa. Suurimpiin sijoittajiin lukeutuvat muun muassa suomalaiset menestysyritykset KWH-yhtymä Oy ja AVS-Yhtiöt Oy.

Vuonna 2010 perustettu Tamturbo on muutamassa vuodessa noussut alan merkittäväksi toimijaksi edistyksellisen turbokompressorinsa myötä. Tamperelaisten innovaatio on Suomen lisäksi noteerattu globaalisti, mikä heijastui myös menestyksekkääseen rahoituskierrokseen. Tuplasti tavoitteensa ylittänyt osakeanti vauhdittaa kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin kehittämistä sekä uusien työpaikkojen luomista.

- Onnistunut anti mahdollistaa strategiamme mukaisen kasvun kansainvälisille markkinoille. Tavoitteenamme on luoda kotimaahan satoja työpaikkoja ja saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2022 loppuun menneessä. Olemme todella kiitollisia vanhoille ja uusille osakkeenomistajillemme, Tamturbon toimitusjohtaja Timo Pulkki kommentoi.



Syyskuussa käynnistettyyn rahoituskierrokseen osallistui yhteensä 193 tahoa, mukaan lukien Wallstreet Asset Management Oy:n kautta merkityt 146 osakkeenomistajaa. Rahoituskierroksen pääoma oli viisi miljoonaa euroa ja uusia osakkeenomistajia kerättiin 173.

Yksi merkittävistä sijoittajista oli perheyritys KWH-yhtymä, jonka liikevaihto on lähes 400 miljoonaa euroa. Hiomatarvikkeiden, muovituotteiden sekä logistiikka-alan asiantuntija käyttää tehtaillaan paljon paineilmaa ja näkee Tamturbossa valtavan potentiaalin.

- KWH:n tehtävä on kehittää osaamisintensiivistä, palveluhenkistä ja ydintoimintaansa keskittyvää liiketoimintaa. Liiketoiminnan tulee perustua ainutlaatuisiin tuotteisiin, prosesseihin tai markkina-asemaan, mikä takaa pitkäaikaisia kilpailuetuja. Päätimme sijoittaa Tamturboon, koska se sopii hyvin tähän visioomme, kertoo KWH-yhtymä Oy:n konsernijohtaja Kjell Antus.

Yhdessä kohti öljytöntä tulevaisuutta



Tamturbo on EU-alueella ainoa ja koko maailmassa toinen vastaavaa turbokompressoriteknologiaa kehittävä yritys.

- Kompressorimme tuo asiakkaalle lisäarvoa niin kustannussäästöillä kuin ympäristöystävällisyydelläkin. Se on öljytön, energiatehokas ja huoltovapaa, mikä tarkoittaa käytännössä 15–20 % pienempää sähkönkulutusta, 80 % pienempiä huolto- ja käyttökuluja sekä 20–30 % elinkaarenaikaisia kustannussäästöjä, Pulkki jatkaa.

Paineilmajärjestelmiin ja pneumatiikkaan erikoistunut perheyritys AVS-Yhtiöt Oy jakaa Tamturbon kanssa tahtotilan öljyttömästä ja energiatehokkaasta tulevaisuudesta. Yhtiö osallistui osakeantiin merkittävällä osuudella.

- Yrityksemme on aina ollut kehittämässä uusia järjestelmiä puhtaan paineilman tuottamisessa. Näen Tamturbon ideoimassa ja luomassa kompressorissa erittäin suuren kansainvälisen potentiaalin ja markkinat, joiden kehittämistä haluamme tukea sillä tiedolla ja osaamisella, jota AVS-Yhtiölle on kertynyt. Yksinkertaisesti tiivistettynä Tamturbo on paineilman Sampo, AVS-Yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Antero Parma toteaa.

Tamturbolla on tällä hetkellä myynti ja markkinointi käynnissä viidessä maassa ja uusi tuoteperhe esitellään maailman suurimmassa paineilma-alan tapahtumassa, ComVac 2017 -messuilla Hannoverissa 24.–28.4.2017. Tamturbon muihin omistajiin lukeutuvat muun muassa yhtiön avainhenkilöt, yrittäjiä, liike-elämän vaikuttajia, Wallstreetin pääomarahasto sekö Finnvera.



Tamturbo on kompressorialan yritys, joka on kehittänyt omaa, suurnopeusteknologiaan perustuvaa turbokompressoria vuodesta 2010 ja on nyt merkittävän kansainvälisen läpimurron kynnyksellä. Yrityksen asiantuntijoilla on yhteensä yli sadan vuoden kokemus kompressori-, suurnopeus- ja turbosuunnitteluteknologioista ja vahva intohimo tekemiseen. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Ylöjärvellä. www.tamturbo.fi.