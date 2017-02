Anno Collection -sisustusbrändi palaa markkinoille

1.2.2017 08:20 | SGN Group Oy

Suomalainen perheyritys SGN Group on ostanut Anno Collection -sisustusbrändin Anttila Oy:n konkurssipesältä. Annon uusi mallisto julkistetaan Habitare-messuilla 13. syyskuuta 2017.

Sisustusbrändi Anno Collectionin tarina jatkuu suomalaisomistuksessa osana SGN Groupia. Annon konseptoinnissa ja suunnittelussa jatkavat brändiä jo usean vuoden kehittäneet pääsuunnittelija Pia Lehtovuori ja kaupallinen johtaja Vivi Berg. Uudistetun Annon ensimmäinen mallisto nähdään ensi kertaa huonekalu, sisustus- ja designtapahtuma Habitaressa 13. syyskuuta 2017.

Anttila Oy:n konkurssipesästä perheyritykseen

Annon Anttila Oy:n konkurssipesältä ostanut SGN Group Oy on yli 80-vuotias kaupan alan perheyritys. Kasvuhakuiseen SGN-konserniin on liittynyt myös huhtikuussa 2016 Stockmannilta ostettu Hobby Hall Oy.

– Olemme onnellisia siitä, että Anno on löytänyt arvoisensa kodin perheyrityksestä jonka arvot perustuvat pitkän tähtäimen kehitykseen ja ihmisten kunnioittamiseen, kertoo Annon kaupallinen johtaja Vivi Berg.

Annon skandinaavinen ilme on hurmannut niin sisustuksen ammattilaiset kuin laajan asiakaskunnan ja sen myynti Suomessa on viimeisen viiden vuoden aikana ylittänyt 100 miljoonaa euroa. Suursuosioon ovat nousseet esimerkiksi Jalpaikka- ja Pandora-matot.

– Annon menneisyys on rikkaus. Sillä on vahvat juuret ja suuri asiakaskunta, joka on tottunut kääntymään Annon puoleen laadukkaita ja persoonallisia sisustustarvikkeita etsiessään, Berg sanoo.

Anno palaa juurilleen: luonnonmateriaaleja ja suunnittelua, joka kestää aikaa

Habitaressa julkistettavan uuden malliston suunnittelussa palataan Annon perustuksiin – skandinaavisiin traditionaalisiin elementteihin, aikaa ja elämää kestävään suunnitteluun ja yksinkertaisen kauneuteen.

– Anno palaa luonnonmateriaaleihin ja tietynlaiseen intiimiyteen ja kodikkuuteen. Fokus on tuotteissa, joiden kanssa on hyvä elää. Haluamme tarjota Annon kautta jokaiselle mahdollisuuden rakentaa ympärilleen omannäköiseltä tuntuvaa kotia hiljalleen ja pala palalta. Haluamme suunnitella tuotteita, jotka kulkevat elämässä vuodesta ja kodista toiseen, kertoo Annon pääsuunnittelija Pia Lehtovuori.

Lisätietoja:

Stefan Nieminen, toimitusjohtaja, Anno Collection Oy, 040 560 4920, stefan.nieminen@annocollection.com



Anno Collection on suomalainen sisustusbrändi, joka aloitti vuonna 2007 osana Keskoa. Sen lähtökohtina ovat skandinaavinen minimalismi, luonnonmateriaalit ja kestävä suunnittelu. www.annocollection.com

Anno Collection Oy on osa SGN Group -konsernia, joka on vuonna 1933 perustettu vahva ja kehittyvä suomalainen kaupan alan perheyritys, jonka toimialoihin kuuluvat kodin ja vapaa-ajan tuotteet, urheilu, maatalous, ympäristönhoito, teollisuuslaitteet sekä lumentekoon ja -hoitoon liittyvät laitteet. Konsernilla on merkittävää liiketoimintaa myös Venäjällä ja Ruotsissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. www.sgn.fi