Puun ympärillä merkittäviä innovaatioita yli toimialarajojen menevällä allianssilla

TIEDOTE 31.1.2017. Vuodesta 2011 tehty tutkimus- ja tuotekehitystyö on tuonut tulosta. Tutkimuksen ympärille on syntynyt allianssi joka kehittää ja markkinoi antimikrobisia kokonaisratkaisuja julkisiin tiloihin.

Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat tulossa yhä vakavammaksi ongelmaksi maailmanlaajuisesti. Uusien antibioottien kehittäminen on hidasta, ja antibiooteille vastustuskykyisiä bakteerikantoja kehittyy koko ajan lisää. WHO (World Health Organization) etsii maailmanlaajuisesti ratkaisuja ongelmaan. Ennusteiden mukaan infektioihin menehtyy lähitulevaisuudessa nykyisen 0,7 miljoonan ihmisen sijasta 10 miljoonaa ihmistä vuosittain. Merkittävä osa bakteerien aiheuttamista infektioista välittyy kosketuksen kautta kosketuspinnoista. Euroopassa ongelmaan etsitään ratkaisua 29 maan yhteisessä AMICI-projektissa, jonka tarkoituksena on bakteereja eliminoivien antimikrobisten pinnoitteiden kehittäminen ja arviointi terveydenhuollon ympäristöihin.

HygTech Allianssi kehittää ja markkinoi korkean infektioriskin tiloihin antimikrobisia tuotteita ja kalusteita sekä kosketusvapaita ratkaisuja. Hygieniaturvallinen kokonaisratkaisu soveltuu kaikkiin julkisiin tiloihin, kuten toimistoihin ja kouluihin, hoivakohteisiin, sairaaloihin ja muiden terveydenhuollon tiloihin. Allianssin kaikissa antimikrobisissa tuotteissa sovelletaan samaa teknologiaa ja testausta. Allianssin yritykset ovat Abloy, ISKU, Oras, Korpinen ja Teknos.

Isku on tuotteistanut antimikrobisiin materiaaleihin perustuvan kalustemalliston joka on tehokas osaratkaisu ongelmaan. Erilaiset puumateriaalit yhdistettynä kupariin ja erilaisiin antimikrobisiin pintoihin ovat keskeisessä roolissa kalusteissa. Yhdistettynä hyvään käsihygieniaan ja siivoukseen antimikrobisilla pintamateriaaleilla kosketuspinnoissa voidaan merkittävästi vähentää tartuntoja. Mallistoon valitut antimikrobiset materiaalit tuhoavat myös antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita - ns. superbakteereita - ja jopa viruksia.

Isku on keskittänyt kalusteiden tuotannon ja materiaalien hankintaa Suomeen. Isku tulee investoimaan vuoden 2018 alkuun mennessä Lahden tehtaaseen 22 miljoonaa euroa. Investointi antaa entistä paremmat mahdollisuudet vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kaikki tehtaalla käytetyt pintakäsittelyaineet ja liimat ovat liuotteettomia tai vesiohenteisia. Tästä syystä kalusteista ei haihdu huoneilmaan haitallisia päästöjä. Isku koko tuotanto on PEFC-sertifioitu. Tämä tarkoittaa sitä, että Iskun käyttämän puun alkuperä on tunnettua ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tuotettua.

Isku-Yhtymän toimitusjohtaja Arto Tiitinen ja tohtori Kari Soljamo luennoivat tänään puutuoteinnovaatioista ja niiden markkinoinnista Itä-Suomen yliopistossa osana Metsäbiotalouden Studia Generalia -luentosarjaa. Antimikrobiset kalusteet ovat esimerkki puun monipuolisista ja entisestään laajenevista hyödyntämismahdollisuuksista sekä puun yhdistämisestä muiden materiaalien kanssa kokonaan uudenlaisten biotaloustuotteiden innovoinnissa.

