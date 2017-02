Royal Ravintolat Eteläranta 10:n ravintoloitsijaksi - Ravintola Palace avautuu remontoituna Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhliin

1.2.2017 10:00 | Royal Ravintolat Oy

Eteläranta kymppi saa julkisivu- ja kattoremonttinsa jälkeen uuden ravintoloitsijan operoimaan kokous- ja neuvottelutilojaan sekä legendaarista ravintola Palacea. Laaturavintoloistaan tunnettu ravintolayhtiö Royal Ravintolat on valittu Elinkeinoelämän keskusliiton ja sen jäsenliittojen neuvottelukeskuksen uudeksi ravintoloitsijaksi elokuun alusta lähtien. Ravintola Palace avautuu uudelleen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien arvokkaaksi näyttämöksi.

Elinkeinoelämän keskusliiton ja sen jäsenliittojen talona tunnettu Eteläranta 10 on yksi Helsingin vilkkaimmista ja tärkeimmistä neuvottelukeskuksista. Kymmenien jatkuvasti käytössä olevien kokoustilojen lisäksi talossa sijaitsee suomalaisessa gastronomiassa legendaarisen maineen omaava ravintola Palace. Suomen ensimmäisen Michelin-tähden vuonna 1987 ansainnut Palace on yli 60 toimintavuotensa aikana antanut kannukset useille Suomen menestyneimmille keittiömestareille. Ravintola Palace suljettiin koko talon remontin takia joulukuussa 2016 ja ravintolayhtiö Royal Ravintolat avaa sen ovet uudelleen marraskuussa 2017.

”Palace on iso osa suomalaista ruokakulttuuria ja se on toiminut jo yli puoli vuosisataa yhtenä maamme gastronomian lippulaivoista. Palacessa on syöty satumaisia annoksia ja nautittu jaloja juomia niin kuninkaallisten, presidenttien, huippujohtajien kuin filmitähtienkin parissa. Royal Ravintoloille on kunnia asia olla mukana kirjoittamassa hyvän ruoan ystäville Palacen historiaa myös tulevaisuudessa”, kertoo Royal Ravintolat Oy:n toimitusjohtaja Aku Vikström.

Arkkitehti Viljo Rewellin suunnittelema, mereltä päin katsottuna valtamerilaivaa muistuttava funktionalistinen rakennus valmistui vastaanottamaan Helsingin olympialaisten vieraita vuonna 1952. Modernismia edustavaa rakennusta luonnehditaan usein suomalaisen taideteollisuuden käyntikortiksi, jonka kaikki ulkopinnat entisöidään talon viime keväänä alkaneessa laajassa julkisivu- ja kattoremontissa. Rakennuksessa sijaitsi aiemmin myös Hotelli Palace, mutta nykyisin Elinkeinoelämän keskusliiton ja sen jäsenliittojen operoima Eteläranta 10 pitää sisällään toimisto- ja neuvottelutiloja sekä jatkossakin 10. kerroksen ravintola Palacen.

Palacen valokyltti jatkaa Etelärannan valomerkkinä

Helsingin kaupunkikuvaan oleellisesti kuuluva ja Etelärannan maamerkkinä toimiva Palace-nimikyltti saa remontin yhteydessä uuden led-valotekniikan ja sen pinnat entisöidään alkuperäiseen loistoonsa. Kyltti lasketaan helmikuun aikana entisöitäväksi ja nostetaan takaisin Eteläranta kympin katolle Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhliin mennessä.

