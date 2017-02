Mediatiedote: Riemastuttava uutuuskirja Ottilia ja keltainen kissa aloittaa herkullisesti kuvitetun lasten seikkailusarjan

1.2.2017 09:27 | Gummerus

Ottilia ja keltainen kissa (Gummerus) on kuvittaja-kirjailija Chris Riddellin uuden lastenkirjasarjan avaus, joka seuraa nuoren ja reippaan Ottilia Ruskeamaan seikkailuja. Hullunkurinen ja nokkela teos on täynnä yllätyksiä, jotka kutkuttavat niin vanhemman kuin lapsenkin nauruhermoja.

Ottilia on fiksu ja harvinaisen omatoiminen valepukujen valtiatar. Apurinaan hänellä on Mauri-herra, pieni ja karvainen olento norjalaiselta suolta. He asuvat Ruskeamaan perheen ylellisessä huoneistossa Isossa Kaupungissa, pitävät huolta Ottilian matkustelevaisten vanhempien erikoisten esineiden kokoelmista ja selvittävät aina tilaisuuden tullen visaisia arvoituksia. Niinpä he ovat ensimmäisenä rikospaikalla, kun hienostopiirejä kuohuttava sylikoirakaappausten ja koruvarkauksien aalto vyöryy Isoon Kaupunkiin. Ottilia (jolla on onneksi diplomi Puijausopistosta) ja Mauri-herra ryhtyvät salaisiksi agenteiksi selvittääkseen mysteerin.

Vastustamattomia hahmoja vilisevä kirja on mielikuvituksellinen sekoitus Viisikkoa, Addamsin perhettä ja Peppi Pitkätossua, Riddellin hurmaavilla piirroskuvilla höystettynä. Sarjan toinen osa Ottilia menee kouluun ilmestyy suomeksi kesällä 2017.

”Ihastuttavan tyylikäs, täynnä omalaatuisia yksityiskohtia, nokkelia kuvayllätyksiä ja visuaalisia vitsejä.” – Daily Mail

Chris Riddell (s. 1962) on palkittu ja tuottelias kuvittaja-kirjailija. Ottilia-sarjan lisäksi hän kirjoittaa ja kuvittaa Kalmatollon kartanoon sijoittuvaa Ada Gootti -sarjaa. Chris Riddell nimitettiin Britanniassa lastenkirjallisuuden lähettilääksi kaksivuotiskaudelle 2015–2017.

Chris Riddell

Ottilia ja keltainen kissa

Alkuteos Ottoline and the Yellow Cat

Suomennos Jaana Kapari-Jatta

176 sivua

Ilmestynyt viikolla 5