Luke aloittaa susien kannanarvioinnin kehitysprojektin Itä-Suomessa

Luonnonvarakeskus käynnistää tutkimuksen tukipalveluja koskevat yt-neuvottelut 16.1.2017 15:02

Luonnonvarakeskus (Luke) on 16.1.2017 antanut neuvotteluesityksen henkilöstöjärjestöille tutkimuksen tukipalvelujen toimintojen uudelleenjärjestelyistä. Suunniteltujen toimien kohteena on 127 Tutkimuksen tukipalvelut -yksikön henkilöä, ja vähennysarvio on enintään 42 henkilötyövuotta. Suunnitellut toimet saattavat johtaa myös henkilöiden sijoittamiseen toisille paikkakunnille.