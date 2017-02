Kutsu mediainfoon Rakenna & Sisusta -messuille Turun Messukeskukseen 10.2. klo 11

1.2.2017 10:31 | Turun Messukeskus Oy/Turun Messu- ja Kongressikeskus

Rakenna & Sisusta -messut, 10.-12.2., on Lounais-Suomen alueen suurin rakennusalan messutapahtuma. Messuille osallistuu tänä vuonna yli 300 yritystä. Tämän vuoden teemoina on rakentamisen ja sisustamisen lisäksi uudistaminen.

Turun Messukeskuksessa on tarjolla mielenkiintoista ohjelmaa kuluttajille. Paikalla on mm. Finlaysonin luova johtaja Petri Pesonen puhumassa aiheesta ”Sisusta miten sisustat, kunhan sisustat itsellesi” (pe 10.2. klo 13). Aiheina messuilla ovat myös mm. ”Minä ja mun tavarat - mahdunko edes sisustamaan”, ammattijärjestäjä Susanna Andersson ja ”Taidetta kotiin ja sisustamiseen - Turun Taidelainaamo”. Messuilla puhutaan myös mm. vihersisustamisesta, ja Tikkurila antaa värivinkkejä sisämaalaukseen. STARK on mukana suurella kokonaisuudella, jossa mukana on yli 50 yritystä. Stark-hallin ohjelmassa on mm. ”Kevään keittiö”.

Messujen erikoisuuksina ovat mm. uutuustori ja neljän huoneen blogitalo. Uutuustorilla esittäytyy valikoitu joukko ensiesiteltäviä tai muuten mielenkiintoisia tuotteita. Blogitalon sisustuksesta vastaavat mukaan valitut suositut sisustusblogit: Kotilaituri, Oblik.fi, Pikkutalon elämää ja Villa Puomi.

Lounais-Suomen Kiinteistöpäivä on ammattilaisille suunnattu ajankohtaisseminaari messuperjantaina. Keskustelussa ovat mm. rakennusalan ajankohtaisaiheet kuten puukerrostalojen rakennustekniset ongelmat ja niiden ratkaisu sekä Turun kiinteistösijoitusmarkkinat tällä hetkellä. Messuilla on tarjolla maksuttomia koulutuksia rakentajille ja remontoijille (PRKK ry). Koko messuyleisölle suunnattu Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen järjestämä kiinteistöpäivä kertoo miten energiankulutuksesta otetaan ns. löysät pois. Opiskelijat puolestaan mittelevät toisiaan vastaan muuraustaitokilpailussa messuilla lauantaina.

Messuinfo medialle järjestetään perjantaina 10.2. klo 11- n. 12 (Turun Messukeskus, 2.krs, toimisto, kokoustila 6)

Alueen suurin rakennusmessutapahtuma esittelee mm. uutuustorin.

projektijohtaja Krista Ahonen, Turun Messukeskus Oy



Miltä näyttää kiinnostus rakentamiseen ja remontointiin rautakauppa-alalla tällä hetkellä?

yksikönpäällikkö Ari Koskinen, STARK Turku Artukainen

Korjaus- ja ylläpitotarpeet taloyhtiössä.

Putkistokorjaukset puhuttavat.

toiminnanjohtaja Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi



Rakennusalalla nousua jo havaittavissa.

aluepäällikkö Markku Leppälehto, Talonrakennusteollisuus ry, Lounais-Suomi ja Satakunta

Kevään 2016 trendit ja IKEA-uutuusmallistot.

10.2. myyntiin tulevassa IKEA PS -mallistossa mukana myös suomalaista suunnittelua.

viestintäpäällikkö Heidi Azinur, IKEA





Tervetuloa!

Taina Pärkö-Luotonen

viestintäpäällikkö, puh. 040 505 6424

Turun Messukeskus Oy

8.2. mennessä

Lisätiedot messuista:



Turun Messukeskus Oy,

projektijohtaja Krista Ahonen, puh. 050 594 9641, krista.ahonen@turunmessukeskus.fi

www.rakennusmessut.fi

