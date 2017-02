Atte Ailio STARK-ketjun talousjohtajaksi

1.2.2017 13:27 | DT Finland Oy, STARK

DT Finland on nimittänyt KTM Atte Ailion (39), STARK-ketjun talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.2.2017 alkaen. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Harri Päiväniemelle.

Ailio siirtyy STARKille Empower AB:n talousjohtajan tehtävästä. Tätä ennen hän toimi vuosina 2011 – 2016 Metsä Woodin talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Ailio on aiemmin vastannut Metsä Group Treasuryn riskienhallinnasta ja markkinaoperaatioista vuosina 2006 – 2011, sekä työskennellyt rahoitusalan tehtävissä UPM-Kymmene Oyj konsernirahoituksessa ja Nordea pankissa.

-On hienoa saada Atte Ailio mukaan toteuttamaan STARKin uutta kasvustrategiaa ja kehittämään taloustoimintoja entisestään, toteaa toimitusjohtaja Harri Päiväniemi. Atella on vankka kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta eri teollisuuden aloilta ja olen tyytyväinen saadessani hänet mukaan johtoryhmään. Olen vakuuttunut, että STARK hyötyy hänen laajasta kokemuksestaan ja osaamisestaan.

Atte Ailio vastaa uudessa tehtävässään DT Finlandin talous- ja ICT-toiminnoista.

-Olen erittäin innostunut uudesta tehtävästäni, sanoo Atte Ailio. On mielenkiintoista tulla mukaan Pohjoismaiden suurimpaan rakennusmateriaalien jälleenmyyntiketjuun ja uskon, että kansainvälisestä ja monipuolisesta kokemuksestani on hyötyä tehtävän onnistuneessa hoitamisessa.

Harri Päiväniemi siirtyi johtamaan Suomen STARK-ketjua Electroluxin kansainvälisistä johtotehtävistä 23.1.2017. STARK Suomen toimitusjohtajan tehtävän lisäksi Harri Päiväniemi kuuluu Pohjoismaiden suurimman rakennusmateriaalien jälleenmyyntiketjun DT Groupin johtoryhmään.

STARK yhdistää puutavaran ja rakennustarvikkeiden erikoisosaamisen sekä suomalaisen rakennusalan pitkäaikaisen asiantuntemuksen. STARK on Suomen toiseksi suurin rakennustarvikeketju ja sen liikevaihto on 620 milj. euroa. STARKin verkoston 27 myymälää palvelee valtakunnallisesti 1000 ammattilaisen voimin.



Kuvia on ladattavissa tästä: http://stark-suomi.digtator.fi:80/public/befff436ac49.aspx