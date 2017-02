VVO-konsernin kesätyöntekijöiden haku starttaa

Lumo Kotinyt -verkkokaupassa on solmittu jo 1000 vuokrasopimusta 31.1.2017 10:45

Suomalaiset arvostavat vuokra-asumisessa helppoutta, nopeutta ja hyvää palvelua. VVO-konsernin loppuvuonna 2015 lanseeraama Lumo Kotinyt -verkkokauppa on vastannut näihin toiveisiin ja muuttanut asiakkaiden roolia. Tänään jo 1000 asukasta on vuokrannut kodin itse suoraan verkkokaupasta ja uusi palvelu on vakiinnuttanut asemansa. Tammikuussa palvelu uudistui ja nyt sen kautta voi vuokrata myös myöhemmin vapautuvia Lumo-vuokra-asuntoja jo vapaana olevien asuntojen lisäksi.