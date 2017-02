Pouttu & Poppamies - makua oikealla asenteella

1.2.2017 14:28 | Pouttu Oy

Pouttu ja maustemaailman nouseva tähti Poppamies tuovat särmää, twistiä ja uusia makuja ruoanlaittoon. Maukkaat ja helposti valmistettavat lihatuotteet, maukkaat paistit ja wingsit tulevat markkinoille helmikuun alusta.

Kannuslainen lihanjalostaja Pouttu ja maustelmaailman nouseva tähti Poppamies yhdistivät voimansa ja tuovat markkinoille uusia, maukkaita ja kuluttajan näkökulmasta helposti valmistettavia lihatuotteita. Yritysten yhdessä kehittämät tuotteet tulevat kauppoihin helmikuun alusta. Yhteistyö alkaa neljällä tuotteella, ja sarjaa tullaan voimakkaasti laajentamaan kesän grillisesonkiin.

Tuotteiden makumaailma on Poppamiehen käsialaa. Uutuuksien paistisarjan tuotteissa käytetään Poppamiehen menestyneen Rub-maustesarjan makuja. Wings-sarjan tuotteissa kipinää antaa Poppamiehen tuliset Hot-wings-kastikkeet.

Uusissa tuotteissa on panostettu laadukkaisiin raaka-aineisiin. Tuotteet ovat helposti valmistettavissa – ja ne ovat helmikuun alusta kaiken kansan saatavilla. Halutessaan tuotteita voi tuunata Poppamiehen tekemillä resepteillä, mutta valmistus on vaivatonta ja lopputulos on herkullinen suoraan pakkauksenkin ohjeilla. Pitäähän keittiössä olla hauskaa !

Poppamies on tullut tunnetuksi erityisesti grillaus- ja chilituotteistaan, korkeasta laadusta ja arvostuksesta ruokaa kohtaan. "Olemme alusta asti olleet oman tiemme kulkijoita ja tuoneet tuotteillamme nuorekasta piristysruisketta suomalaiseen keittiöön. Aidot itse kehittämämme maut toimivat tuotteissa mainiosti. Kokeilkaa, niin tiedätte, mitä tarkoitan." toteaa Marko Suksi, eli itse ”Poppamies”.

Pouttu Oy on perinteinen liha-ja makkaratalo jo vuodesta 1938. Yritys on panostanut voimakkaasti tuotekehitykseen ja tuonut viime vuosina markkinoille uutuuksia, jotka ovat herättäneet positiivista huomiota. ”Haluamme toimia toisin, kuin kilpailijamme ja vähän kolistella tätä perinteistä ja vähän tylsääkin lihamarkkinaa. Viime kesänä toimme markkinoille yhden kaikkien aikojen menestyksekkäimmistä uutuuslanseerauksistamme, eli Iso-lerssi-makkarat yhdessä Rähinä-Recordsin kanssa. Nyt tulee yhtä kova jytky yhdessä Poppamiehen kanssa. Talvikauteen tuodaan 4 omaa tuotetta ja kesäksi tärähtää kunnolla lisää” kertoo Poutun toimitusjohtaja, Heikki Laitala.

Tuotteet löytyvät hyvinvarustetuista ruokakaupoista 1.2.2017 lähtien.

Tuotteet:

Pouttu & Poppamies Porsaan Kassler n 1,2 kg, Louisiana Rub, uunivalmiissa paistopussissa

Pouttu & Poppamies Porsaan Paisti n 1,2 kg, Garlic Rub, uunivalmiissa paistopussissa

Sekä dipattavat wingsit :

Pouttu & Poppamies hot wings 350g, mieto + BBQ savumajoneesi

Pouttu & Poppamies hot wings 350g, tulinen + BBQ savumajoneesi

Lisätietoja:

Marko Suksi, Poppamies, toimitusjohtaja +358 40 7611 583

Heikki Laitala, Pouttu Oy,toimitusjohtaja +358 40 7263 395

Pirkko Rahkonen, Pouttu Oy, myynti-ja markkinointijohtaja +358 44 7749 288