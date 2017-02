Windy Day puhaltaa Vene 17 Båt -messulla

1.2.2017 15:43 | Messukeskus

Vene 17 Båt -messut 10.–19.2. Messukeskuksessa Helsingissä teemoittaa arki-iltojaan. Keskiviikkona 15.2. teemana on Windy Day ja silloin Uusi Aalto alueella oikeasti tuulee. Purjehdussatamassa on matkapurjehduspäivä ja Loki-kahvilassa puhaltavat historian tuulet.

Arki-iltaisin maanantaista perjantaihin messut on avoinna klo 20 asti. Tapahtumassa on teemailtoja: maanantaina 13.2. Suomi 100 vuotta, tiistaina 14.2. Ihanat naiset kannella, keskiviikkona 15.2. Windy Day ja torstaina 16.2. Ilta kalassa. Näinä päivinä on aina teemaan liittyvää ohjelmaa ja messuille pääsee kello 17 jälkeen edullisesti 13 euroa maksavalla iltalipulla.



Uusi Aalto -alueella tuulee oikeasti

Tuulikoneet tuovat uudenlaista tunnelmaa Uusi Aalto -alueen altaalle. Vaikka ajoittaista tuulta on muinakin päivinä, Windy Daynä tuulee enemmän ja kovempaa. Altaassa on purjelautailua, wind-suppailua ja Hobie Sail -kajakkeja. Nämä ovat aivan uusia lajeja venemessuilla ja niiden toteutus on mahdollista juuri tuulen ansiosta. Lajeja pääsee myös kokeilemaan. Keskiviikkona on myös RC-purjehdusta. Radio-ohjattavilla Dragon Force 65 purjeveneillä kisataan kahteen otteeseen klo 15 ja 18. Helsingfors Segelsällskap rf HSS esittelee junioritoimintaa ja purjehtii altaassa Open Bic -jollilla.

Foiling-veneitä ja purjehdustarinoita

Purjehdusmaailma esittelee venemessuilla foilausta ja foiling-veneitä. Alueella on myös luokkaliittojen kilpaveneitä. Windy Dayn kunniaksi messuilla kuullaan matkapurjehdustarinoita, joita kertovat mm. yksinpurjehtija Matti Eino Lappalainen, Riianlahden ympäri purjehtinut Kalevi Westersund ja Suomen ympäri purjehtinut Ilkka Liukkonen. Ilmatieteenlaitos pitää myös esitelmän myrskyistä Suomessa.

Valistusajan tuulia ja kapteenin merkintöjä

Kapteeni Arnkihl seilasi yli kaksi sataa vuotta sitten Viaporin saaristolaivaston matkassa komentaen tykkisluuppia. Hän kertoo mahtavasta Pohjolan Gibraltarista eli Viaporin merilinnoituksesta sekä uusimmasta tykkisluupista Dianasta ja sen meriseikkailuista. Esityksessä tutustutaan merelliseen Suomenlinnaan ja saaristolaivaston historiaan. Loki-kahvilassa Kapteeni Arnkihliä esittää Jani Tihinen.

Kesä alkaa venemessuilta

Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma Vene 17 Båt esittelee 10.–19.2. Messukeskuksessa Helsingissä veneitä eri kokoluokissa. Esillä on satoja veneitä soutuveneistä huvijahteihin. Messuilla on laaja valikoima moottoriveneitä, jotka sopivat mökkirantaan tai päiväretkeilyyn. Messuilla voi tutustua veneiden lisäksi laajaan veneilytarvike- ja varustetarjontaan. Esillä ovat myös vesiharrastukset ja kalastus sekä veneiden kunnostus.

Ohjelmapisteet tarjoavat elämyksiä ja tietoa; upeita veneilytarinoita Purjehdussatamassa, vauhdikkaita esityksiä Uusi Aalto -alueella, huikeita kalajuttuja Rapala Kalatakuu Jättiakvaariolla ja käytännön vinkkejä veneen huoltoon Venemestarin telakalla. Venemessujen ohjelma löytyy www.venemessut.fi

Liput:

Aikuiset 18 e, iltalippu ma-to klo 17 jälkeen 13 e

Lapset (7-15v), eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat 11 e

Perheliput (max 2 aikuista ja alle 16 v. lapset) 39 e

Ryhmälippu (väh 10 hlöä) 11 e/hlö

Pääsyliput edullisemmin etukäteen ennen 10.2. verkkokaupasta shop.messukeskus.com

16 e / 10 e / 36 e

Aukioloajat

perjantai 10.2. klo 14-18 (vain Trade Day -kutsulla pe klo 10-14)

la-su 11.–12.2. klo 10-18

ma-pe 13.–17.2. klo 11-20

lauantai 18.2. klo 10-18

sunnuntai 19.2. klo 10-17

Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 17 Båt -messut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta 10.–19.2.2017 Messukeskuksessa Helsingissä. Venemessut järjestetään nyt 48. kertaa. Vuonna 2017 venemessut tuo esille Suomen Meripelastusseuran toimintaa. Pääyhteistyökumppani on Volvo Car Finland Oy Ab.

Lisätietoja: tiedottaja Teija Armanto, teija.armanto@messukeskus.com, 050 3760804

www.venemessut.fi #venemessut

Kuvia venemessulta http://mediabank.messukeskus.com