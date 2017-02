Musiikkitalo pääsi tavoitteisiinsa vuonna 2016

3.2.2017 00:00 | Musiikkitalo

Palveluosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo Oy teki vuonna 2016 historiansa ensimmäisen positiivisen tuloksen. Musiikkitalon liikevaihto oli 7 821 000 euroa ja tulos 25 000 euroa. Koko liikevaihto ja muut tuotot kohosivat 8 215 000 euroon. Tulosta ei ole vielä vahvistettu.

Musiikkitalossa aloitettiin vuonna 2016 talouden tervehdyttämisohjelma, jossa merkittäviä asioita olivat myyntiorganisaation kehittäminen sekä palveluosakeyhtiön kiinteän käyttöomaisuuden myynti Musiikkitalon rakennuksen omistavalle Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:lle.

“Taseen merkittävän keventymisen vuoksi saamme yhtiön poistot sellaiselle tasolle, johon yhtiön liiketoiminnastaan saamat tulot vuosittain riittävät. Aktiivisen myyntityön aloittaminen on ollut henkilökunnalle mielenkiintoinen haaste, josta on selviydytty hienosti. Alkaneen vuoden tilauskanta on jo yhtiön historian suurin, vaikka vuosi on vasta alullaan”, Musiikkitalon toimitusjohtaja Pekka Kauranen sanoo.

Musiikkitalon omistajien hallituksella teettämän tervehdyttämisohjelman mukaan Musiikkitalon palveluosakeyhtiö pystyy tuottamaan Musiikkitalon päätoimijoiden ja ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien tarvitsemat palvelut sekä kustannustehokkaasti että korkealaatuisesti.

“Musiikkitalon ensimmäiset viisi vuotta on ollut taiteellinen menestystarina. Palveluja ja tilavuokrausta hoitava Helsingin Musiikkitalo Oy on vuosien ponnistelujen jälkeen saatu taloudellisesti kestävälle pohjalle, josta on hyvä jatkaa. Kiitokset tästä kuuluvat viisaita päätöksiä tehneille yhtiön omistajille sekä ahkeralle henkilökunnalle”, hallituksen puheenjohtaja Ville Vilén toteaa.

Vuonna 2016 Musiikkitalossa järjestettiin noin 700 konserttia ja 330 muuta tapahtumaa yhteislauluista yleisöluentoihin ja yritystilaisuuksiin. 471 tapahtumaan oli vapaa pääsy.

Konserttilipun ostaneita asiakkaita oli noin 265 000 ja ilmaistapahtumiin osallistui noin 45 000 henkilöä. Käyntejä Musiikkitaloon tehtiin 850 000 kappaletta.





Lisätietoja:

Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallituksen pj. Ville Vilén p. 040 7220745

Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kauranen, p. 020 707 0404