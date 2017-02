Villa Sandviken saa oman festivaalinsa – FestiVillaa juhlitaan Hietalahden puistossa ensi kesänä

2.2.2017 12:00 | Villa Sandviken (Osuuskauppa KPO)

Ensi vappuna Vaasan Hietalahden puistoon avattava ravintola Villa Sandviken saa oman kesäfestivaalinsa. Ruokaan, juomaan ja musiikkiin keskittyvä tapahtuma kerää Villan pihalle kattauksen Suomen kärkiartisteja, katuruokaherkkuja ja viinituottajien sekä pienpanimoiden parhaimmistoa.

FestiVilla järjestetään Hietalahden puistossa 16.–17. kesäkuuta. Tapahtuman koordinaattorina toimii ravintolaalan konkari ja vuosia Vaasan Vaakuna-ravintoloiden ravintolapäällikkönä vaikuttanut Timo Tiilikka.

- Olemme jo pitemmän aikaa kaavailleet kesätapahtuman järjestämistä Vaasaan esimerkiksi kaupungin sisäsataman alueelle, mutta aiemmin hankkeet ovat jääneet suunnitteluasteelle. FestiVillan kohdalla ajoitus ja paikka osuivat nappiin, Tiilikka kiittelee.

Tarjolla musiikkia ja makuelämyksiä

FestiVillaa tähdittävät joukko Suomen kärkiartisteja sekä valikoima mielenkiintoisia paikallisia esiintyjiä. Avauspäivänä perjantaina lavalle nousevat Kaija Koo, Stigin ja vaasalaisräppäriduon Kuningas Pähkinän ja Setä Tamun muodostama Yön Polte, Lenny & The New Wings, The Nipples, Ile Kallio Big Rock Band sekä Dj Lapa. FestiVillan lauantaipäivä on omistettu lapsille, joita viihdyttävät Hevisaurus sekä Mimi & Kuku -lastenmusiikkiteatteriduo. Vaasan kaupunki osallistuu tapahtumaan tarjoamalla Lasten festeille ilmaisen sisäänpääsyn kaikille. Illalla aikuisemmalle väelle esiintyvät SANNI, Poets of the Fall, Unia, K.A.J., Tribute to Queen – Kimmo Blom sekä Dj Lapa.



Runsaasta artistitarjonnastaan huolimatta FestiVilla ei ole tavanomainen musiikkifestivaalitapahtuma vaan ainutlaatuinen yhdistelmä laadukasta ruokaa, juomaa ja musiikkia.

- Yksi FestiVillan pääteemoista on makuelämykset, joista vieraat pääsevät nautiskelemaan Villan upeassa miljöössä. Puistoon parkkaavista ruokarekoista tarjoillaan katuruokaa ja teltoissa maistellaan pientuottajien juomia. Yrityksille tarjottavat VIP-paketit sisältävät loistokattauksen sekä musiikkia että ruokaa ja juomaa, tapahtumakoordinaattori avaa.

Villa Sandvikenin remontoituun päärakennukseen katetaan VIP-vieraille tasokas buffetpöytä. Lisäksi Villan tilava terassi on festivieraiden käytössä. Tiilikka vakuuttaa, että kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen arvo huomioidaan tapahtuman toteutuksessa.

- Kunnioitamme järjestelyissä Villaa ja sen ympäristöä esimerkiksi rajaamalla juhla-alueen rakennuksen etupihalle ja keskittämällä ruoka- ja anniskelutarjonnan telttoihin.

Toimiva tapahtumapaikka

Hietalahden puisto ja huvilarakennuksen puutarha ovat toimineet erilaisten juhlien ja musiikkitapahtumien näyttämönä jo vuosikymmeniä sitten. Vuonna 1894 paikalla järjestettiin Kansanvalistusseuran suuret laulu- ja soittojuhlat, jotka parhaimpina päivinään houkuttelivat yleisöksi jopa puolet Vaasan asukasluvusta eli noin 5 000 henkeä. Saman luvun tapahtumakoordinaattori Tiilikka laskee FestiVillan kahden päivän kävijätavoitteeksi.

– Meillä on kokemusta samantyylisen tapahtuman järjestämisestä jo usealta vuodelta suositun Kokkolan Mustakari In Memories -kesäjuhlan yhteydestä. FestiVillan on tarkoitus värittää Vaasan kesätapahtumatarjontaa tästä eteenpäinkin. Paikka tarjoaa erinomaiset edellytykset festien kehittämiseen ja kasvattamiseen, Tiilikka toteaa.

Mediatiedote ruotsiksi liitteenä (pdf). Pressmeddelandet på svenska (se pdf).



Lisätiedot:

Timo Tiilikka

tapahtumakoordinaattori

p. 050 086 7191

timo.tiilikka@sok.fi

Villa Sandviken on Kiinteistö Oy Hietalahden Villan ja Osuuskauppa KPO:n yhteistyönä Vaasan Hietalahden puistoon vappuna 2017 avattava ruokaravintola. Ravintola herättää vuonna 1845 hienostohuvilaksi rakennetun Hietalahden Villan jälleen eloon.