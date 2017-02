Health Capital Helsingille merkittävä rahoitus life science- ja terveysteknologia-alan kehittämiseen

2.2.2017 11:41 | Health Capital Helsinki

Health Capital Helsinki (HCH) on saanut merkittävän rahoituskokonaisuuden life science- ja terveysteknologia-alan kehittämiseen. Tavoitteena on tukea alan yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Rahoitettujen kahden hankkeen kokonaissuuruus on hieman yli miljoona euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee kehittämistyötä noin puolella miljoonalla ja Hämeen ELY-keskus kahdellasadallatuhannella eurolla.

Vuoden 2017 alussa käynnistyneissä hankkeissa luodaan Suomeen räätälöity huipputason kehitysohjelma life science- ja terveysteknologia-alan tutkijoille ja startup-yrityksille. Kokonaisuuden keskeisenä tavoitteena on parantaa alan tutkijoiden, yrittäjien ja yritysten avainhenkilöiden valmiuksia rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyistä, kasvavaa liiketoimintaa.



”Käynnistyneillä hankkeilla parannetaan life science- ja terveysteknologia-alan tutkijoiden ja startup-yritysten kaupallistamisosaamista ja vahvistetaan yritysten pääomasijoituskelpoisuutta ja kansainvälisiä verkostoja”, kuvailee Health Capital Helsingin Senior Business Advisor Pasi Sorvisto.



Kokonaisuuteen sisältyy pääosin työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama mentorointiprosessi ja kyvykkyyksien kehittämishanke (SPARK Finland), joka toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön, Health Capital Helsingin ja Tampereen yliopiston yhteisenä kehittämistyönä. Tässä hankkeessa kansainväliset asiantuntijat valmentavat tutkijoita ja kliinisen hoitotyön ammattilaisia ideoidensa kaupallistamiseen sekä hiovat osallistujien tuotekehitys- ja liiketoimintataitoja. Hankkeeseen on haettu mallia useista kansainvälisesti menestyneistä liiketoiminnan rakentamisen ohjelmista, muun muassa Stanfordin yliopiston kehittämästä SPARK-prosessimallista.



Pääosin ELY-keskuksen rahoittamassa, Uudellamaalla toteutettavassa toisessa hankkeessa puolestaan alkuvaiheen yritykset saavat kansainväliseltä asiantuntijaverkostolta toimialakohtaista neuvontaa ja tukea muun muassa liiketoimintamallinsa ja kansainvälisen yhteistyöverkostonsa kehittämiseen. Hanke koostuu Suomessa toteutettavista seminaari- ja koulutusosioista sekä käytännön valmennusjaksoista, jotka järjestetään Yhdysvalloissa ja Saksassa.



Terveysteknologia- ja life science -ala on Suomen johtava huipputeknologian ala, jonka vienti on viime vuosina ollut jatkuvassa kasvussa. Uudellamaalla terveysteknologia, lääkeala ja life science -ala työllistävät tällä hetkellä yhteensä 12 000 henkilöä ja alojen kokonaisliikevaihto on noin 5,5 miljardia. Toistaiseksi kansainvälisiä kasvuyrityksiä on kuitenkin Suomessa melko vähän. Kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa menestyminen vaatii yrityksiltä kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja markkinoiden ymmärtämistä.



”Nyt käynnistetyn kehitystyön tavoitteena on nostaa pääkaupunkiseutu ja Suomi Pohjois-Euroopan life science- ja terveysteknologia-alan tutkimuksen ja liiketoiminnan tärkeimmäksi keskukseksi sekä lisätä alan työpaikkoja ja kasvuyrityksiä koko maassa”, Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva kertoo. Kehitystyö tukee hallituksen terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kärkihankelinjauksia.



Health Capital Helsinki (HCH) on pääkaupunkiseudun life science- ja terveysteknologia-alojen tutkimuksen, osaamisen ja liiketoiminnan keskittymä, jonka ovat perustaneet Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja HUS. HCH toimii Helsinki Business Hubissa, joka on Helsingin seudun elinkeinoyhtiö ja edistää ulkomaisten yritysten sijoittumista sekä innovaatiovetoisten yritysten kasvua ja kehittymistä Helsingin seudulla.



