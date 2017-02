Vuoden tiedetoimittaja Heljä Salonen valistaa iltapäivälehdessä

Suomen tiedetoimittajain liitto on noin 1 100 tiedeviestijän järjestö, jonka jäseniä ovat tiedetoimittajat, tieteen tiedottajat ja tieteellisten lehtien toimittajat sekä muut tiedeviestinnän parissa työskentelevät ammattilaiset. Liitto on Kopiosto ry:n jäsenjärjestö, joka järjestää koulutusta ja opintomatkoja sekä tukee apurahoin tiedeviestintää edistävää toimintaa. Liiton puheenjohtaja on Heurekan elämysjohtaja Mikko Myllykoski.