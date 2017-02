Kilpailukykysopimus käyttöön sataprosenttisesti – työaikaa pidennetään jokaisella metsäteollisuuden sopimusalalla

2.2.2017 11:31 | Metsäteollisuus ry

Kaikki metsäteollisuuden työpaikat pidentävät työaikaansa kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Yli puolet työaikaa pidentävistä ratkaisuista perustuu toimipaikkakohtaiseen sopimukseen.

Kilpailukykysopimuksen keskiössä oli 24 tunnin pidennys vuosittaiseen työaikaan. Sen alakohtaisten soveltamisneuvotteluiden ja toimipaikoilla tapahtuneen sopimisen tuloksena metsäteollisuus toteutti kolmen kokonaisen työpäivän pidennyksen tavalla, joka on tuotannon kannalta tarkoituksenmukaista. Neuvotteluissa huomioitiin myös työntekijöiden tarpeet ja ehdotukset.

Metsäteollisuus ry:n jäsenkyselyn perusteella yli puolella työpaikoista työaika pitenee toimipaikkakohtaisella sopimuksella, kilpailukykysopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisesti.

”Valtaosa toimipaikoista siis sopi työajan pidennyksen toteutuksesta keskenään. Toimipaikkakohtaisen sopimisen ansiosta työehtosopimuksissa määriteltyihin, niin sanottuihin perälautoihin piti turvautua alle puolessa tapauksista”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

”Metsäteollisuuden hyvä sopimisen kulttuuri näkyy. Ensin soveltamisneuvottelut sujuivat edelliskeväänä nopeasti ja metsäteollisuuteen syntyi kierroksen ensimmäisen ratkaisu. Saavutimme kaikki neuvottelutulokset ennalta sovitussa aikataulussa ennen kesäkuun alkua. Siitä olemme halunneet kiittää sopimuskumppaneitamme. Kesäkuun jälkeen puolestaan työpaikat pääsivät laajasti sopuun toimipaikkakohtaisista ratkaisuista. Myös niiden toteuttamistapa parantaa kilpailukykyä”, Pärssinen toteaa.

Metsäteollisuus ry neuvottelee yhdeksän eri työehtosopimusta. Sopimuskumppaneita on yhteensä seitsemän.

Nina Pärssinen, Metsäteollisuus ry

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 150 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Anne Pirilä, viestintäjohtaja



Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 150,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

