Eri kansallisuusryhmiä edustavien korkeakoulutettujen työllistymisessä suuria eroja

2.2.2017 13:18 | Helsingin kaupungin tietokeskus

Jaa

Suomen kielen oppiminen on tärkeää mutta samalla vaikeaa, suomalaisiin on vaikeaa luoda sosiaalisia suhteita ja osaamisen tunnustamisessa sekä työllistymisessä on ongelmia. Nämä teemat toistuvat kansainvälisistä osaajista Suomessa tehdyissä tutkimuksissa vuodesta toiseen. Toisaalta korkeasti koulutettujen työllistymistä tarkasteltaessa on huomioitava, että tilastojen perusteella eri kansallisuusryhmien välillä on suuria eroja: parhaiten Suomessa työllistyvät virolaiset korkeakoulutetut, joiden työllisyysaste oli 86 prosenttia vuonna 2014. Huonoiten työllistyvät Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta kotoisin olevat, joista työllistyneitä oli vain noin kolme viidestä. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistyminen on kuitenkin keskimäärin parempaa kuin muiden maahanmuuttajien.

Yhteen laskettuna korkeasti koulutettujen maahanmuuttajataustaisten miesten työllisyysaste oli 83 prosenttia vuonna 2014, kun vastaavan koulutuksen suorittaneiden suomalaisten miesten työllisyysaste oli 88 prosenttia. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymisessä on haasteita, sillä heidän työllisyysasteensa oli samana vuonna vain 63 prosenttia verrattuna suomalaisten naisten 83 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuoreesta työpaperista. Suomen julkisessa keskustelussa toivotaan, että maahan saataisiin osaavaa työvoimaa kilpailukyvyn takaamiseksi. Silti toiveiden ja käytäntöjen välillä näyttää olevan kuilu, sillä muualla kuin Suomessa hankitun osaamisen tunnustamisessa vaikuttaa olevan haasteita. Tämä lienee yksi syy siihen, että koulutettujenkin maahanmuuttajien voi olla vaikea työllistyä osaamistaan vastaavalle tasolle. Tutkimustietoa ulkomaalaisista korkeakoulutetuista tarjolla toistaiseksi niukalti Entisen Neuvostoliiton alueelta tulleita korkeakoulutettuja on tutkittu Suomessa verrattain runsaasti, mutta monia pienempiä etnisiä ryhmiä ei. Hiljattain Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisema Living in limbo – Qualitative case study of skilled Iraqi asylum seekers in Finland -tutkimus on esimerkiksi ensimmäinen kerta, kun Suomessa on tutkittu turvapaikanhakijoina tai pakolaisina Suomeen tulleita korkeakoulutettuja. Lisäksi kansainvälisten osaajien perheitä on tutkittu vain vähän, vaikka koko perheen sopeutuminen on tärkeää perheen hyvinvoinnin kannalta. Tutkimuksissa puhutaan paljon siitä, että kansainväliset osaajat täytyy saada työmarkkinoille ja sisään työyhteisöihin. Sen sijaan puutteita on tiedoissa, miten esimerkiksi yrityksissä on hyödynnetty kansainvälistä osaamista. Tuoreen työpaperin tavoitteena oli kartoittaa, mitä Suomen kansainvälisistä osaajista tiedetään 2010-luvulla tehdyn tutkimuksen perusteella. Lisäksi selvitettiin myös sitä, mitä kansainvälisten osaajien Suomeen sopeutumisesta ei vielä tiedetä ja mihin tutkimuksen kannattaisi jatkossa kiinnittää huomiota.

Kontaktit