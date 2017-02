Ei lisää veroja vaan myynti kasvuun

Ystävänpäivä Vene 17 Båt -messuilla on myös naisten päivä 26.1.2017 17:13

Vene 17 Båt -messut 10.–19.2. Messukeskuksessa Helsingissä teemoittaa arki-iltojaan. Tiistaina 14.2. teemana on Ihanat naiset kannella ja silloin kuullaan tunnettujen naisten purjehdustarinoita sekä opastetaan naisia veneilyn ja kalastuksen pariin. Uusi Aalto -alueella on SUP Fit, Cross ja Balance -ohjelmaa sekä muotinäytös. Illan kruunaa Anssi Kelan keikka.