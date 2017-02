Attendo ja OT Kodit tuovat Hyvinkäälle uudenlaista asumista ja palveluja senioreille

3.2.2017 09:07 | Attendo

Hyvinkäälle Hämeenkadulle rakennetaan uudentyyppinen senioritalo, jossa on omistusasuntoja, tehostetun palveluasumisen koti sekä monipuolisia palveluja talon asukkaille hoivapalveluista hyvinvointiin ja hemmotteluun. Rakennustyöt ovat alkaneet viikolla 2 ja kiinteistö valmistuu vuoden loppupuolella. Talon rakennuttaa OT Kodit Oy.



Senioritaloon tulee 29 ikäihmisten tarpeisiin suunniteltua omistusasuntoa sekätehostetun palveluasumisen puoli, josta uuden kodin saa 21 ikäihmistä. Heidän hoivapalveluistaan vastaa Attendo. Attendon kotihoidon palveluja voivat hankkia myös omistusasuntoihin muuttavat. Senioritalon alakerrassa on toimitila bistrotyyppiselle ravintolayrittäjälle ja talossa on tilat, joissa käy asukkaiden toiveiden mukaan kampaamoyrittäjä, fysioterapeutti, hieroja sekä muita palvelualan yrittäjiä.



Ikäihmisten tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioivan kohteen luominen on pitkän kehitystyön tulos, jonka takana ovat OT Kodit Oy sekä Attendon viime vuonna ostama Onnentäyttymys Oy.



”Asumisen malli on nimetty Iloisen Mielen Puistoksi ja sillä tavoitellaan hyviä ja turvallisia vanhuuden vuosia. Meillä on tällä konseptilla talo rakenteilla Sipooseen ja jo toiminnassa olevat talot Attendon kanssa Mäntsälässä ja Nurmijärvellä”, kertoo Jarkko Koivisto OT Kodit Oy:stä.



”Ihmisen senhetkiset voimavarat ja tarpeet huomioiva ympäristö tuo turvaa ja iloa elämään. Tutusta elinpiiristä ei ole pakko luopua kunnon heiketessä, sillä omistusasunnosta voi siirtyä tehostetun palveluasumisen puolelle”, sanoo Alex Gullichsen Attendosta.



Omistusasuntoja voi kysyä OT kodit Oy:stä. Tehostetun palveluasumisen puolelle voi hakeutua asukkaaksi kaupungin kautta tai itse maksavana asiakkaana. Attendolla on Hyvinkään kanssa puitesopimus palveluiden tuottamisesta.



Senioritalon valmistuessa noin 12 hoiva-alan ammattilaista saa työtä tehostetun palveluasumisen puolelta.