Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) kerättiin potilasnäytteitä aivovamman kemiallista pikadiagnostiikkaa varten

Viime syyskuusta lähtien on sairaalassa kerätty potilaiden suostumuksella potilasnäytteitä, jotta saataisiin näyttö siitä, että uutta biomerkkianetta voidaan ihmisillä käyttää aivovamman toteamisessa.

Turku - 2.2.2017 - Turun yliopistollisessa keskussairaalassa saatiin tammikuun lopussa valmiiksi tutkimus, jolla halutaan selvittää uudentyyppisen biomerkkiaineen käyttökelpoisuus aivotärähdyksen ja tuoreen aivovamman toteamisessa. Tutkimuksesta vastaavana johtajana oli neurokirurgian professori Jaakko Rinne.

“Koska me lähes päivittäin kohtaamme potilaita, jotka ovat saaneet akuutin aivovamman, olimme halukkaita tähän tutkimukseen, jossa arvioidaan uuden merkkiaineen soveltuvuutta uuden testin kehittämisessä” toteaa professori Rinne. ”Uusi kemiallinen pikatestausmenetelmä on todella tarpeen. Kaikki urheilijat, sotilaat ja tapaturmien uhrit tulevat hyötymään siitä, jos käytettävissä olisi nopea ja huokea menetelmä todeta mahdollinen aivovamma. Ensiapuhoitajan, joka kohtaa aivovammapotilaan ensimmäisen kerran, on todella vaikeata arvioida, onko potilas saanut hoitoa tai seurantaa vaativan aivovamman vai ei.”

Tutkimuksen toimeksiantajana oli Medicortex Finland Oy, joka on yksi diagnostiikka-alan yritys Turussa. “Useita biomerkkiaineita on toistaiseksi kokeiltu, mutta mikään niistä ei ole toistaiseksi osoittanut toimivan kliinisessä työssä. Aikaisemmin eläinkokeissa todettu uusi merkkiaine on kuitenkin sellainen, että meillä on syytä uskoa, että tästä voisi kehittää myös ihmisille soveltuvan käyttökelpoisen testin”, toteaa Medicortexin lääketieteellinen johtaja, dosentti Mårten Kvist.

“Uutena toimijana aivovammatutkimuksen saralla meillä on velvollisuus toimia niin pian kuin se on mahdollista. Pään alueen vammat aiheuttavat paljon kärsimystä potilaille, heidän perheilleen ja muodostaa suuren rasitteen terveydenhuollolle ympäri maailmaa”, sanoo Adrian Harel, Medicortexin perustaja ja kokenut neurobiologi.

Tutkimuksessa kerättiin näytteitä 12 aivovammapotilaalta, joilla oli tuore aivovamma ja 12 terveeltä vapaaehtoiselta. Näytteet analysoidaan kahdessa laboratoriossa, joista toinen on Helsingissä ja toinen Ranskassa. Alustavat tulokset valmistunevat maaliskuun loppuun mennessä. Tekes on tukenut testin kehittämistä.

Medicortex Finland Oy on bioteknologian yritys, joka pyrkii kehittämään diagnostisia menetelmiä ja hoitoja äkillisille hermorappeutumista aiheuttaville tiloille, joita ovat myös aivovamma ja aivotärähdys. Yksi yhtiön tavoitteista on tunnistaa uusi biomerkkiaine, jolla voidaan luotettavasti todeta aivovamman vaikeusaste ja sen laajuus. Yhtiön perusti tri Adrian Harel, joka muutti Suomeen vuonna 2014. Yhtiö on yksityinen yhtiö, joka toimii PharmaCityssä Turussa. Tri Harelilla on vankka kokemus bioteknologian alan yritysten johtamisesta.

Sairaala toimii Lounais-Suomen keskussairaalana. Sairaalan omistaa ja hallinnoi Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri, joka on kuntien yhteenliittymä, ja joka vastaa erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisesta alueella. Sairaalassa on 900 vuodepaikkaa ja yli 480 lääkäriä.

