SKVL:n toimitusjohtajaksi Jussi Mannerberg

3.2.2017 11:25 | Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry

Lehdistötiedote 3.2.2017. Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n hallitus on tänään nimittänyt LKV Jussi Mannerbergin liiton toimitusjohtajaksi.

”Toivotamme laajasti alaa tuntevan myyntialan ammattilaisen tervetulleeksi joukkoomme ja viemään liittoa eteenpäin. Selkeä tavoitteemme on kasvaa alan toimijana - tämä nimitys tukee pyrkimyksiämme” sanoo SKVL:n hallituksen puheenjohtaja Tero Tahkola

”Otan tehtävän ilolla vastaan. Kiinteistönvälitysala on elämänsä parhaimmassa kunnossa. Alalla on hyvin koulutettuja ammattilaisia, joiden käsiin on tänä päivänä turvallisinta uskoa meille useimmille elämämme suurimmat kaupat; kotimme. Kiinteistönvälittäjä on myös haluttu ja suosittu ammatti. Tehtäväni Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toimitusjohtajana on varmistaa yli 400 jäsentoimistomme ja yli 1200 välittäjän ammatillinen osaaminen. Lisäksi pääosin pankkeihin sitoutumattomien jäsenyritystemme alan edunvalvonta ja kehittäminen parhaan vaihtoehdon tarjoajana asiakkailleen.” kertoo vasta nimitetty toimitusjohtaja Jussi Mannerberg

Mannerberg on aiemmin toiminut kiinteistönvälitysalalla välittäjänä, myyntijohtajana ja viimeksi johtajana Huom! Kiinteistönvälitys Oy:ssä pääkaupunkiseudulla. Hänen laaja kokemuksensa kuluttajatuotteista ja kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista venealalta sekä menestyneen kotimaisen pörssiyhtiön tytäryhtiön toimitusjohtajana antaa aivan erityiset lähtökohdat kiinteistönvälitysalan kehittämiseen nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Jussi Mannerberg aloittaa tehtävässään 13.2.2017.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Tero Tahkola 0400 695 815 tero.tahkola@kiinteistotahkola.fi

Toimitusjohtaja (13.2.2017 alk.) Jussi Mannerberg 0503396214 jussi.mannerberg@skvl.fi