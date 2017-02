Muumiperheen lauluretki on myynyt platinaa

Pikku Papun orkesteri + CD:lle myönnettiin Emma-palkintoehdokkuus 14.12.2016 11:30

Liisa Kallion Pikku Papun orkesteri + CD -teos nimettiin Emma-palkintoehdokkaaksi. Pikku Papun laulut -levyltä tuttu Pikku Papun Orkesteri on säveltänyt kirjan 16 hauskaa lorua lauluiksi ja esittää ne mukana tulevalla CD-levyllä. Pikku Papun orkesteri -kirjaan on painettu myös nuotit lauluista. Lapsi oppii tunnistamaan monia eri instrumentteja ja eri maiden laululajeja: mukana on sambaa, folkia, countrya, itämaisia ja afrikkalaisia rytmejä. Runokirja, kuvakirja, laulukirja, nuottikirja + CD, kaikki samassa paketissa! Maamme suurin ja arvostetuin vuotuinen musiikkialan palkintojenjakotilaisuus Emma Gaala järjestetään 4.2.2017. Tunnustusta kuluneen vuoden aikana kotimaisen musiikin saralla ansioituneille tekijöille jakava gaala on nyt julkistanut vuoden 2016 palkintoehdokkaat. Palkintoja jaetaan 22 eri kategoriassa. Lue lisää Pikku Papun Orkesteri + cd -teoksesta. Lisätiedot www.emmagaala.fi Haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: tiedotus@tammi.fi