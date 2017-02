Ludemäärät edelleen reippaassa kasvussa Suomessa

3.2.2017 12:24 | Rentokil

Luteet ovat kiusallisia ja hankalasti tuhottavia loisia ja niiden määrä jatkaa tasaista kasvuaan Suomessa. Kasvua siivittävät torjunta-aineille vastustuskykyiset kannat.

Ludekanta voi hyvin ja kasvaa Suomessa. Tuholaistorjuntaan erikoistuneen Rentokilin tekninen asiantuntija Jouni Siltala sanoo kasvun olevan tasaista. Arvio perustuu Rentokilille tulevien ludesoittojen määrään. Siltala sanoo soittojen määrän lisääntyvän 10–20 prosentilla vuosittain. Kymmenessä vuodessa ludesoitot ovat kasvaneet tuholaistorjuntaa tekevien toimijoiden tilaston mukaan noin 100:sta vuodessa noin 5000:n vuodessa.

Kasvua selittävät erityisesti lisääntynyt matkailu ja entistä sinnikkäämmät ludekannat.

– Matkustaminen on 10 vuoden aikana lisääntynyt ja matkustaminen on myös levinnyt laajemmille alueille. Näistä on sitten tuotu matkatuliaisena uusia kantoja, jotka vaihtelevat vastustuskykyisyydeltään, Siltala selventää.

Luteita torjuttiin ennen erittäin kovilla torjunta-aineilla, kuten DDT:llä. Osa luteista selvisi kovista myrkyistä ja sen seurauksena on syntynyt erittäin resistenssejä kantoja.

– Nykyään käytetyt aineet ovat ihmisystävällisempiä mutta samalla ne eivät välttämättä tehoa kaikista sinnikkäimpiin kantoihin.

Luteet menestyvät erinomaisesti myös siksi, että ne selviävät useita kuukausia ilman ravintoa.

– Lude pärjää kolme kuukauttakin ilman ruokaa. Näin ne pystyvät leviämään laajallekin esimerkiksi rahdin mukana, vaikka elävää ravintoa ei ole tarjolla, Siltala muistuttaa.

Kun luteet pääsevät paikkaan, jossa on ihmisiä tai eläimiä, ne etsivät kohteensa näiden hengityksen tuottaman hiilidioksidin avulla.

Siltala sanoo, että ihmisten tietoisuus luteista on myös lisääntynyt ja apua osataan pyytää.

– Nykyään tulee paljon niitäkin soittoja, että ollaan reissussa, on huomattu merkkejä luteista ja halutaan tietää, miten luteet eivät kulkeudu sitten kotiin, Siltala sanoo.

Ludeongelmaa hävetään edelleen vahvasti. Häpeä voi pahimmillaan estää pyytämästä apua. Jouni Siltala muistuttaa, että lutikkaongelmassa ei ole hävettävää – luteita voi tulla kenelle tahansa.

Ehkäise luteiden leviämistä – tee ainakin nämä

Luteiden leviämiseen voi jokainen tehdä oman osansa. Jouni Siltalan tärkeimmät vinkit tiivistyvät kolmeen ohjeeseen.

1) Kun yövyt hotellissa, kurkista sängyn alle. Lutikoista kielivät sängyssä olevat mustat pisteet, jotka ovat luteiden ulostetta.

2) Jos ostat kierrätyshuonekaluja, kuten sohvia, nojatuoleja tai sänkyjä, tarkista ne luteiden varalta.

3) Jos epäilet, että kotonasi on luteita, ota heti yhteys ammattilaiseen. Luteiden torjunta on hyvin vaikeaa tehdä itse. Ludetarkastus on nopea – mielenrauhan saa 20–30 minuutissa.