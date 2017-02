POHTO uudisti rakenteitaan

3.2.2017 12:43 | Pohto Oy

Jaa

Pohjoissuomalainen koulutus-, valmennus- ja kehittämistoimintaa harjoittava POHTO on uudistanut rakenteitaan. POHTOn taustalla toiminnan alusta asti toiminut Pohjois-Suomen Teollisuusopiston säätiö on myynyt palvelutoiminnasta vastanneen Pohto Oy:n liiketoiminnan ja koko osakekannan toimivalle johdolle. Samassa yhteydessä säätiön ja Pohto Oy:n omistama rakennuskanta on myyty Oulun kaupungille, mikä osaltaan edesauttaa Nallikarin alueen monipuolista kehittämistä pitkällä aikavälillä. Toteutetuilla järjestelyillä on hyvin vähän välittömiä vaikutuksia, mutta ne mahdollistavat jatkossa POHTOn kehittämisen itsenäisenä ja strategisesti ketteränä toimijana. POHTOn toiminta Oulun Hietasaaren kehittämiskeskuksessa jatkuu nykyisessä muodossaan ja laajuudessaan.

Järjestelyjen taustalla on jo vuosien ajan jatkunut kehitys, jonka seurauksena Pohjois-Suomen Teollisuusopiston säätiön rooli omistajana ei ollut enää perusteltu. POHTOsta on kehittynyt merkittävä valtakunnallinen toimija. Sen asiakaskunta on huomattavasti laajentunut säätiöorganisaatioiden ollessa kuitenkin edelleen tärkeässä roolissa. ”POHTOssa toiminnan ydin on koulutus-, valmennus- ja kehittämistoiminnassa. Kiinteistökauppa ja omistusrakenteen uudistaminen yrittäjäpohjaiseksi ovat luonnollinen jatke sille kehitykselle, jota yhtiö on toteuttanut viimeisten vuosien aikana. Järjestelyjen myötä POHTO on entistä valmiimpi vastaamaan voimakkaasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ja uusiin mahdollisuuksiin.” - toimitusjohtaja Markku Oikarinen kertoo. ”Pohjois-Suomen Teollisuusopiston säätiöllä on ollut merkittävä rooli pohjoisen yritysten ja julkisen sektorin kehittämispalvelutoiminnan rakentamisessa. Toimintaympäristön ja asiakasorganisaatioiden muutoksen myötä POHTOnkin on päivitettävä rakenteitaan, jotta se voi palvella parhaalla mahdollisella tavalla sekä säätiön taustalla olleita organisaatioita, että laajenevaa ja kansainvälistyvää asiakaskuntaansa.”, POHTOn hallituksen puheenjohtaja Risto Leinonen toteaa. Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 772 8333 Hallituksen puheenjohtaja Risto Leinonen, puh. 040 841 1348 Timo Räinä, puh. 040 522 7190