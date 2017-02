Bocuse d'Or: Matti Jämsén Suomen tiimin johtoon

3.2.2017 13:50 | ELO - Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö

Pekka Terävä jättää Suomen Bocuse d’Or-tiimin presidentin tehtävät yhdeksän vuoden jälkeen. Terävän jalanjäljissä jatkaa Matti Jämsén.

- Kun 2008 aloitimme tämän matkan, ryhdyimme kehittämään Suomen Bocuse d’Or-harjoittelua ja tiimiä ammattimaisemmaksi. Työmme hedelmät näkyvät kasvaneessa kisamenestyksessämme: Suomesta on tullut varteenotettava maa kokkikilpailuissa. Nyt on Matin vuoro ottaa joukkueen ohjat ja kehittää toimintaa eteenpäin. Minun on aika keskittyä yhä enemmän perheeseeni ja omiin yrityksiini, Pekka Terävä kertoo.

Yhdessä Terävän kanssa toimintaa pitkäjänteisesti kehittänyt joukkueen Promotion Manager Liisa Niemi jättää niinikään tehtävänsä myöhemmin valittavalle seuraajalleen.

Bocuse d’Or-kilpailumaailma on Matti Jämsénille tuttu. Hän on osallistunut kilpailuihin kaksi kertaa Suomen edustajana ja kerran joukkueen valmentajana. Jämsén pitää hallussaan Suomen parasta sijoitusta: hän oli tiimeineen neljäs vuonna 2015.

- Pekka ja Liisa ovat luoneet meille erinomaisen pohjan. Teemme oikeita asioita ja teemme ne hyvin. Seuraavaksi meidän täytyy keskittyä maamme imagon vahvistamiseen kansainvälisessä Bocuse d’Or-organisaatiossa ja samalla tutustua entistä syvällisemmin kilpakumppaneihin. Pohdimme lähitulevaisuudessa ELO-säätiön johtajan Seija Kurunmäen kanssa ensin taustatiimin kuntoon ja lähdemme sitten suunnittelemaan karsintakilpailuja, Matti Jämsén sanoo.

Suomen seuraava Bocuse d’Or-kilpailukausi käynnistyy syksyllä 2017, kun Suomen kilpailuosallistumisesta vastaava ELO-säätiö järjestää karsintakilpailut, joissa valitaan seuraavan Bocuse d’Or-kilpailija vuoden 2018 Euroopan osakilpailuihin.