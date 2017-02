Investoinnit ja pakkaaminen vauhdittivat kartongin tuotannon lähes kymmenen prosentin kasvuun, myös sahatavaran ja sellun tuotanto lisääntyi 

3.2.2017 13:49 | Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus kasvatti vuonna 2016 kartongin tuotantoa selvästi. Tahtiin vaikuttavat erityisesti uudet investoinnit ja esimerkiksi verkkokaupan luoma kysyntä pakkaamiselle. Myös sahatavaran ja sellun tuotanto oli vahvassa kasvussa.

Metsäteollisuus tuotti edellisvuonna kartonkia 8,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015 eli tuotanto kasvoi 3,3 miljoonaan tonniin. Sahatavaran tuotanto vuonna 2016 oli 11,4 miljoonaa kuutiota, jossa oli kasvua edellisvuodesta 7,3 prosenttia.

Sellun tuotanto kasvoi puolestaan 4,7 prosenttia 7,5 miljoonaan tonniin. Paperin tuotanto supistui kuitenkin edelleen muun muassa vähentyneen painopaperin kysynnän takia ja jäi 6,8 miljoonaan tonniin. Tuotanto oli näin 6,1 prosenttia pienempi kuin vuonna 2015.

Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä kartongin tuotanto kasvoi 5,6 prosenttia 850 000 tonniin. Sahatavaran tuotanto puolestaan lisääntyi loka–joulukuussa kolmeen miljoonaan kuutioon, joka on 9,8 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015.

Sellun tuotanto taas kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 1,5 prosenttia ja oli neljännellä neljänneksellä 1,9 miljoonaa tonnia. Paperin tuotanto pienentyi loka–joulukuussa 6,2 prosenttia 1,7 miljoonaan tonniin.

”Tuoteryhmien väliset erot ovat metsäteollisuudessa suuret. Hallituksen tulee lähestyvässä puolivälitarkastelussaan pitää kiinni lupauksestaan, jonka mukaan teollisuuden kustannuksia ei lisätä. Myöskään kasvua tukevia päätöksiä ei tule uhrata, sillä piristymisestään huolimatta teollisuustuotanto kasvaa Suomessa edelleen liian hitaasti”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Samalla päättäjien pitää huolehtia siitä, että muutokset EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan eivät jarruta biotalouden edistämistä. Myös riski hiilivuodosta eli tuotannon siirtymisestä halvempien kustannusten maihin tulee minimoida”, Jaatinen toteaa.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. 0400 900 801

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 150 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:

Anne Pirilä, viestintäjohtaja puh. 09 132 6645 tai 050 550 9480



Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 150,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

Contact in Communications:

Anne Pirilä, Communications Director, tel. +358 9 132 6645 or mobile +358 50 550 9480