Helsingin kaupungin liikuntaviraston paikoissa yli 10 miljoonaa liikkujaa vuonna 2016

3.2.2017 17:39 | Helsingin liikuntavirasto

Liikuntaviraston vuosi 2016 sujui taloudellisesti hyvin, sillä liikuntatoimen tulot olivat 17,3 (16,4 vuonna 2015) miljoonaa euroa ja tulot ylittivät talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Liikuntaviraston käyntikerrat ovat kasvaneet ja vuoden 2016 aikana liikuntaviraston paikoissa oli yli 10 miljoonaa liikkujaa (mukana seurakenttien 1,2 miljoonaa käyntikertaa). Vuonna 2016 etenkin lasten ja nuorten sekä senioreiden liikuntatoiminnan osallistujamäärät lisääntyivät merkittävästi.

Erilaisilla liikuntakursseilla oli noin 722 000 liikkujaa, uimahalleissa ja monitoimiliikuntahalleissa 3,9 miljoonaa kävijää ja mitattavissa ulkoliikuntapaikoissa käyntikertoja tilastoitiin 3,4 miljoonaa. Kun ulosvuokrattujen jalkapalloon tarkoitettujen seurakenttien 1,2 miljoonaa käyntikertaa lasketaan mukaan, ulkokenttäkävijämäärä oli 4,6 miljoonaa käyntikertaa. Epävakaasta kesästä johtuen käyntikertoja Stadin uimarannoilla oli noin 734 000 ja yöpymisiä Rastilan leirintäalueella 88 433. Vuonna 2016 kalastuslupia myytiin yli odotusten, 7 771 kappaletta.





Lasten ja nuorten käyntikerroissa oli selkeää kasvua, sillä EasySport- ja FunAction -käyntikertoja oli noin 90 000. Alakouluikäisten EasySport-liikuntaryhmissä liikkui syksyn 2016 aikana viikoittain reilusti yli 3 000 alakouluikäistä lasta. EasySport-toimintaan osallistuvista lapsista noin 51 % ei kuulu urheiluseuraan ja 21 % mainitsee EasySport-liikunnan ainoaksi harrastuksekseen. Nuorten FunAction-harrasteliikuntatoiminta on vakiintunut Itä-Helsinkiin, ja vuonna 2016 toimintaa laajennettiin Kannelmäkeen ja Malminkartanoon. Nuorten FunAction-toiminnassa oli vuonna 2016 ennätyksellisesti yli 25 000 käyntikertaa. Suosituinta olivat kiipeily, kuntosaliharjoittelu, sulkapallo ja erilaiset lajikokeilut. NYT-liikunta, Nuorten yhteiskuntatakuu -hanke 18–29-vuotiaille helsinkiläisnuorille, keräsi puolestaan noin 29 000 käyntikertaa, joista suurin osa kertyi viikoittaisesta liikuntatarjottimesta.

Vuoden 2016 loppuun mennessä kaikki Helsingin kaupungin koulut olivat rekisteröityneet liikkuviksi kouluiksi. Työ fyysisesti aktiivisemman koulupäivän kehittämiseksi jatkuu liikuntavirastolla kuitenkin edelleen, ja liikuntavirasto tukee kouluja erilaisissa toimenpiteissä mm. EasySport- ja FunAction-liikunnan avulla.

Helsingin liikuntapaikat Suomen ja maailman kärkeä

FCG (Finnish Consulting Group) toteutti vuonna 2016 asiakaskyselyn, jolla selvitettiin kunnan liikuntapalveluiden laatua käyttäjien arvioimana. Kyselyjä toteutettiin uimahalleissa, monitoimihalleissa, tekojääkentillä, ohjatussa liikunnassa, veneilyssä ja tilavarauspalveluissa. Kyselyn mukaan helsinkiläiset ovat tyytyväisiä liikuntapalveluihin, sillä vuoden 2016 yhteenlaskettu keskiarvo oli 4,07 (asteikko 1-5).

THL:n (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos) Terveyttä edistävän liikunnan edistäminen -tutkimuksen mukaan Helsinki sijoittuu Suomen suurten kaupunkien vertailussa heti toiseksi Oulun jälkeen.

Helsinki on pysynyt myös Euroopan laajuisissa vertailuissa kärjessä, sillä Quality of life in European cities -vertailututkimus paljasti että pääkaupungeista Helsingissä ja Luxemburgissa asukkaat ovat kaikista tyytyväisimpiä kaupunkinsa liikuntapalveluihin.

Liikuntaviraston merkittävimmät investointikohteet vuonna 2016

Merkittävimmät investointikohteet olivat Kauppatorin rantaan toteutetut vesiliikennelaiturit, Uimastadionin hyppytornin peruskorjaus, Pallomyllyn tekonurmen peruskorjaus, Hietarannan uimarannan peruskorjaustyöt ja Läntisen venesatamatukikohdan väistötilojen rakentamisen aloittaminen. Lisäksi Helsingin suosittujen lähiliikuntapaikkojen määrä täydentyi neljällä, sillä Lassilaan, Paloheinään, Pirkkolaan ja Roihuvuoreen rakennettiin uudet lähiliikuntapaikat.