KIINTEISTÖOMISTUSTEN UUDELLEENORGANISOINTI

NUORISOSÄÄTIÖ tarjoaa vuokrakoteja työssäkäyville ja työelämään hakeutuville 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille. Nuorisosäätiö tukee nuoria aikuisia itsenäiseen asumiseen ja elämään rakennuttamalla ja ylläpitämällä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Vuokrakodeissamme saa asua 35 ikävuoteen saakka.

Nuorisosäätiö on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on sosiaalinen nuorisotyö ja erityisesti nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen. Säätiö tarjoaa asukkailleen myös itsenäiseen asumiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja tukea elämänhallintaan sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa.

LEASE DEAL GROUP on suomalainen, operatiivisen johdon omistama monialakonserni. Sen päätoimialat ovat kiinteistösijoitus, kiinteistöpalvelut ja ajoneuvojen vähittäiskauppa. Konsernin budjetoitu liikevaihto vuonna 2017 on 120 m€, ja sen palveluksessa on 400 henkilöä.

ST CAPITAL on johdon omistama suomalainen sijoitusyhtiö. Sen toimialana on kiinteistösijoitus ja -jalostus.