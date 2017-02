Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan ennakkotiedote 7.2. kokouksesta-korjaus!

3.2.2017 15:36 | Helsingin varhaiskasvatusvirasto

Helsingin varhaiskasvatuslautakunta kokoontuu tiistaina 7.2. kello 16.15.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut maaliskuusta 2017 lukien

Maaliskuun alusta 2017 tulee voimaan uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Maksun perusteena olevia tulorajoja nostetaan siten, että pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät.

Lautakunta käsittelee Helsingin asiakasmaksuja ja päättänee varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.3.2017 lukien seuraavasti.

Esityksen mukaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen korkein asiakasmaksu on 290 euroa/kk ja alin 27 euroa/kk.

Esityksessä

korkein asiakasmaksu perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 290 euroa kuukaudessa

perheen toisesta lapsesta 90 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta asiakasmaksusta ja

perheen muista lapsista 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta asiakasmaksusta.





Tilapäisessä kokopäivähoidossa olevan lapsen asiakasmaksu tulee olemaan 46,20 euroa/pv ja perheen toisesta lapsesta alkaen 24,70 euroa/pv. (korjattu)





Osapäivähoidossa asiakasmaksu on 24,70 euroa/pv ja perheen toisesta lapsesta alkaen se on 15,30 euroa/pv. (korjattu)

Nykyisessä vielä voimassa olevassa laissa ainoastaan korkeimmissa maksuluokissa on 90 prosentin maksu nuorimmaisen lapsen kokoaikaisesta maksusta, mutta uudessa laissa se kohdistuu kaikkiin maksuluokkiin. Tähän liittyen lautakunnalle esitetään, että sisaralennuksesta, jota muissa kunnissa ei ole, voitaisiin luopua.

Lapsille kiva kesä - leikkipuistojen ja perhetalojen toiminta kesällä 2017

Lautakunta päättänee leikkipuistojen ja perhetalojen toiminta-ajat 5.6.-9.8.2017.

Kesäajan toiminnan järjestämisen periaatteena on, että leikkipuistojen palveluverkko vastaa alueiden lapsiperheiden ja kouluikäisten lasten kesätoiminnan tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Kesällä auki oleva puistot sijaitsevat keskeisillä paikoilla, mahdollisimman hyvien kulkuyhteyksien varrella, ja niillä on mahdollisuus järjestää monipuolista toimintaa eri-ikäisille lapsille.

Ensi kesän suunnittelua ohjaava teema on ”Lapsille kiva kesä”. Perheillä on ollut mahdollisuus antaa palautetta kesäsuunnitelmasta ajalla 16.-27.1.2017. Suunnitelmaa on kehitelty asiakkailta saadun palautteen ja toiveitten perusteella.

Helsingissä on ensi kesänä koko kesän avoinna 27 puistoa. Puistojen toiminta-ajat löytyvät esityksen liitteestä. Leikkipuistoissa järjestetään maksuton ruokailu kaikille alle 16-vuotiaille lapsille. Lämmintä kesäruokaa on tarjottu leikkipuistoissa 75 vuotta.

Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten toiminta kesällä 2017

Varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään päätettäväksi kehitysvammaisten ja autististen koululaisten kesätoiminta-ajat ajalla 5.6.-9.8.2017.

Myös kehitysvammaisten ja autististen koululaisten kesätoiminnan teemana on ”Lapsille kiva kesä”. Vanhemmille on tiedotettu alustavista suunnitelmista 16.-27.1.2017, jolloin heillä on ollut mahdollisuus antaa palautetta.

Koko kesän auki olevia toimintatiloja valittaessa kriteereinä on ollut keskeinen sijainti, tilan koko ja sopivuus toimintaan sekä ulkoalueiden toimivuus.

Toimipisteiden kesäohjelmat ja toimintasuunnitelmat postitetaan perheille ja lisäksi ne on nähtävillä ryhmätiloissa.

Varhaiskasvatuspaikkoja lisää pohjoiselle varhaiskasvatusalueelle

Lautakunnalle esitetään perustettavaksi 49 uutta varhaiskasvatuspaikkaa pohjoiselle varhaiskasvatusalueelle 1.8.2017 lukien. Samalla lautakunta päättää oikeuttaa varhaiskasvatusjohtajan sopimaan Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys ry:n kanssa toiminnan kunnallistamisesta.

Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä Pakilan Lastenpaikka on toiminut Helsingin kaupungin kilpailutettuna ostopalvelupäiväkotina, jolta kaupunki on ostanut 49 varhaiskasvatuspaikkaa. Ostopalvelusopimuksen optiokausi päättyy 31.7.2017. Pohjoisella varhaiskasvatusalueella on palveluverkkotarkastelun ja väestöennusteen perusteella todettu edelleen päiväkotihoidon alueellinen tarve. Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys ry:n kanssa on käyty neuvotteluja toiminnan kunnallistamisesta.

Pakilan Lastenpaikan toiminta jatkuu nykyisissä, kaupungin omistamissa toimitiloissa, osoitteessa Yhdyskunnantie 2, 00640 Helsinki. Henkilöstö siirtyy kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

