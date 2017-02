Auto360°: Suomalaiset jakautuvat selvästi erottuviin autoilusegmentteihin (ennakkotieto)

22.2.2017 08:30 | Insight360 Oy

Ajo-ominaisuudet, turvallisuus ja taloudellisuus ovat painavimpia ulottuvuuksia suomalaisten autosuhteessa. Kuudesta autoilusegmentistä ympäristötietoisuus korostuu kuitenkin niissä, joissa suositaan uuden auton hankintaa.

Onko tarina pyhästä lehmästä ja auton omistamisen tärkeydestä pelkkä myytti? Entä tarina sukupuolten erilaisesta suhtautumisesta autoiluun? Auto360°-tutkimus purkaa yleisiä myyttejä, mutta myös vahvistaa niistä joitakin.



Perusteellinen ja uudenlainen Auto360° luokittelee suomalaiset suhteessa autoiluun, auton omistamiseen, huoltamiseen sekä yksityisautoilun tai julkisen liikenteen suosimiseen. Tutkimus paljastaa myös suomalaisten kasvaneen valmiuden uudenlaisiin tapoihin yhteiskäyttää, lainata ja vuokrata autoa.



Suomalaiset uskovat autojen määrän kasvavan edelleen, mutta uudenlaiset tavat omistaa ja käyttää autoa ovat kynnyksellä: viidennes suomalaisista on kiinnostunut yhteiskäyttöautoista.



Laajassa tutkimuksessamme löysimme suomalaisista kuusi toisistaan erottuvaa segmenttiä: turvallisuushakuiset, asiantuntijat, verkossa asioijat, tilaa toivovat, uutta haluavat, julkisen liikenteen suosijat.



Tutkimuksessa avaamme suomalaisten autoilusuhteen koko elämän kontekstissa: millaisia kunkin segmentin jäsenet ovat suhteessa yhteiskunnallisiin arvoihin, asenteisiin, mediakäyttöön ja vapaa-ajan harrastuksiin. Nämä arvostukset me yhdistämme autobrändeihin.



Kukin autoilusegmenteistä toivoo autoalan markkinoivan ja palvelevan itseään omiin elämäntapoihinsa ja arvostuksiin sopivalla tavalla.



Luomamme näkymä koko kansan suhteesta autoiluun on tarkennettavissa mille tahansa maantieteelliselle alueelle. Alueelliset tulokset valmistuvat maaliskuun aikana.





Julkistus



Tutkimuksen analyysi on viimeistelyvaiheessa.

Mikäli haluatte ennakkotietoa tuloksista ja segmenteistä, pyydämme ottamaan yhteyttä Jaakko Kaartiseen tai Mikko Hormioon: toimitamme julkista aineistoa 1.3.2017. Julkaisemme tuloksista tiiviin uutisen.

Kun olette kiinnostuneita laajemmasta suomalaisen autosuhteen kuvasta, pyydämme sopimaan haastattelut 6.-9.3. tai 20.-21.3.2017 välille.