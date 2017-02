Puhelinpalvelua parannetaan Töölön, Vallilan ja Vuosaaren terveysasemilla

3.2.2017 17:31 | Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

Takaisinsoittopalvelu otetaan käyttöön tiistaina 7. helmikuuta. Jos puheluun ei pystytä vastaamaan välittömästi, asiakkaan numero tallentuu järjestelmään ja hänelle soitetaan takaisin mahdollisimman pian.

Kun asiakas ottaa yhteyttä terveysasemalle, hän saa nimetyn ammattilaisen, joka toimii yhteyshenkilönä ja koordinoi asiakkaan palvelua. Tämän jälkeen asiakkaat voivat olla suoraan häneen yhteydessä sähköisesti tai puhelimitse.

Töölön, Vallilan ja Vuosaaren terveysasemilla otettiin käyttöön uusi palvelumalli joulukuussa 2016. Puhelinpalvelumme ruuhkautui ja saimme asiakkailta siitä paljon palautetta. Tukeaksemme asiakkaiden yhteydensaantia otamme käyttöön takaisinsoittojärjestelmän.

Vuosaaressa kannattaa hyödyntää laajennettuja aukioloaikoja

Vuosaaren terveysasema on auki arkisin klo 7 - 20 ja takaisinsoittopalvelu on käytössä klo 7 - 19. Töölön ja Vallilan terveysasemat ovat auki arkisin klo 8 - 16, paitsi keskiviikkoisin klo 18 asti. Takaisinsoittopalvelu on käytössä arkisin klo 8 - 15.

Töölön ja Vallilan terveysaseman asiakkaille tarjotaan lisäksi uudenlaista yhteydenottotapaa. He voivat ottaa yhteyttä terveysasemalle jo ennen yhteyshenkilön nimeämistä sähköisellä lomakkeella (www.hel.fi/terveys/yhteydenotto) ja kertoa millaista apua he tarvitsevat.

Sähköisen yhteydenoton voi tehdä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, ja siihen vastataan mahdollisimman nopeasti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Suosittelemme sähköistä yhteydenottoa ensisijaiseksi yhteydenottotavaksi kaikille, jotka pystyvät sähköisiä palveluja käyttämään.

Yhteyshenkilön kanssa voi asioida sähköisesti

Töölön, Vallilan ja myös Vuosaaren asiakkaat voivat asioida sähköisesti suoraan yhteyshenkilönsä kanssa sen jälkeen, kun yhteyshenkilö on nimetty.





Lisätietoa: terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkö Leena Turpeinen, p. 050 3256917, leena.turpeinen(at)hel.fi ja terveysasemien johtaja Olli Huuskonen, p. 040 7255199, olli.huuskonen(at)hel.fi

Lähettäjä: Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, p. 050 380 9738, jaana.juutilainen-saari(at)hel.fi