Vakiossa neljä 125 000 euron voittoa

Torniolaispelaaja ei saanut yhtään oikein Veikkauksen uudessa pelissä – voitti 125 000 euroa 2.2.2017 14:57

Torniolaispelaajalle kävi maanantaina todellinen onnenpotku, kun hän ei saanut yhtään numeroa oikein Veikkauksen uudessa Kaikki tai ei mitään -pelissä (kierros 5/2017). Täysi huti tuotti pelaajalle 125 000 euron voiton. Euron panoksella pelattu peli ostettiin Torikadun Salesta. Onnekas voittaja käytti pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hän saa voittonsa suoraan tililleen. Kyseessä on vasta toinen Kaikki tai ei mitään -pelistä voitettu päävoitto, ja ensimmäinen, joka menee vain yhdelle voittajalle. Pelin ensimmäinen päävoitto meni viiden hengen porukalle perjantaina 27.1. Kaikki tai ei mitään -pelissä valitaan 12 numeroa 24:stä, ja jos pelaaja saa kaikki numerot oikein tai kaikki väärin, hän voittaa päävoiton. Kaikki tai ei mitään pähkinänkuoressa Ensimmäisen kerran Kaikki tai ei mitään -peli arvottiin perjantaina 13.1.2017. Täysosuma ja nolla oikein tuovat päävoiton, jonka kerroin on 125 000. Suurin mahdollinen voitto 5 euron enimmäispanoksella on 625 000 euroa. Arvonta on joka päivä