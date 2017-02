Naantalin Musiikkijuhlat juhlii loistokkaasti 100-vuotiasta Suomea, maailman kantaesityksiä ja syntymäpäiviä

6.2.2017 12:00 | Naantalin Musiikkijuhlat

Naantalin Musiikkijuhlat tunnelmoi 38. kertaa alkukesän maisemissa Naantalissa, Naantalin lähikunnissa ja saaristossa 6.–17.6.2017. Tänä vuonna pääroolin saa satavuotias Suomi sekä 70 taiteilijavuottaan juhliva sellotaiteilija ja Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Arto Noras.

Naantalin Musiikkijuhlat ottaa varaslähdön festivaalille Arto Noraksen syntymäpäivänä perjantaina 12.5. Helsingin Temppeliaukion kirkossa konsertilla Vita brevis – ars longa, Arto 75-vuotta – sellon kanssa 70 vuotta! Konsertissa estradille astuu muun muassa sopraano Marjukka Tepponen ja kapellimestari Ralf Gothóni sekä 36 sellon orkesteri koostuen pääosin Noraksen ensimmäisen ja toisen sukupolven oppilaista.

Arto Noraksen toinen juhlakonsertti järjestetään Naantalin kirkossa perjantaina 9.6., jossa Noras soittaa kolmessa eri kokoonpanossa yhdessä klarinetisti Michel Lethiecin, viulisti Elina Vähälän sekä sellistien Frans Helmersonin ja Ivan Monighettin kanssa. Konsertti huipentuu Krzysztof Pendereckin konserttiin kolmelle sellolle ja orkesterille. Turun filharmonista orkesteria johtavat kapellimestarit Penderecki ja Okko Kamu.

Naantalin Musiikkijuhlat saa arvokkaan päätöksen, kun lauantain 17.6. päätöskonsertin aluksi puheenvuoron rauhalle pitää 80 vuotta täyttävä rauhannobelisti, presidentti Martti Ahtisaari.





Kolme maailman kantaesitystä Olli Kortekankaalta ja Aulis Salliselta



Naantalin Musiikkijuhlilla on tänäkin vuonna mahdollisuus kuulla yhteensä kolme maailman kantaesitystä suomalaisilta säveltäjämestareilta. Viralliseen Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan kuuluva Olli Kortekankaan VIA-oratorio on sävelletty viidelle solistille, kahdelle kuorolle, uruille ja orkesterille. Oratorion esittävät sopraano Suvi Väyrynen, mezzosopraano Melis Jaatinen, tenori Tuomas Katajala, baritoni Ville Rusanen, basso Nicholas Söderlund, Emo Ensemble, Key Ensemble, urkuri Kari Vuola sekä Sinfonia Lahti Osmo Vänskän johdolla. Teos on Kirkkohallituksen sävellystilaus reformaation merkkivuoden kunniaksi.

Aulis Sallisen uutta tuotantoa kuullaan lauantain 17.6. päätöskonsertissa, jonka ohjelmassa on Sallisen klarinettikvartetto The Sea of Peace. Sallisen toinen uusi teos on laulusarja, joka perustuu Helvi Juvosen runoon ja sen kantaesittävät sopraano Johanna Rusanen-Kartano, baritoni Ville Rusanenja pianisti Pami Karvonen Kultarannan puistokonsertissa 15.6.

Naantalin Musiikkijuhlat on saanut eksklusiivisesti järjestää konsertteja Kultarannassa jokaisen presidentin toimikaudella presidentti Urho Kekkosesta lähtien. Tällä kertaa Kultarantakonsertissa kuullaan musiikin lisäksi myös suomalaista runoutta. Runot perustuvat Jenni Haukion keväällä ilmestyvään suomalaisen runouden antologiaan Katso pohjoista taivasta. Tekstejä tulkitsee näyttelijälegenda Esko Salminen.





Kansainvälisiä orkesterivieraita ja maailmanluokan resitaaleja



Naantalin Musiikkijuhlien parasta antia on monipuolinen kamarimusiikkitarjonta ja ohjelmasta voi tänä kesänä löytää tunnelmia Suomen lisäksi muistakin kulttuureista, kuten Ilta Pariisissa,Vapaudenpatsaan varjossa ja Wieniläinen ilta -konserttien nimet kertovat. Naantalin Musiikkijuhlilla vierailee ensimmäistä kertaa Ralf Gothónin johtama orkesteri Hamburger Camerata. Konsertin ohjelmassa on Bizet-Shchedrin Carmen-sarja sekä Felix Mendelssohnin Kaksoiskonsertto, jonka solisteina soittavat pianisti Ralf Gothóni ja viulisti Ju-Young Baek.

Juhlilla kuullaan kolmena perättäisenä päivänä kolme huippuresitaalia pianisti Grigori Sokolovilta, sopraano Soile Isokoskelta sekä viulisti Cho-Liang Linilta. Sunnuntain 11.6. viuluiltapäivässä Rymättylän kirkossa Lin esiintyy yhdessä Gothónin kanssa. Ohjelmistossa on W. A. Mozartia, Franz Schubertia ja Ludwig van Beethovenia. Maanantaina 12.6. Grigori Sokolov taituroi Mozartin parissa. On suuri kunnia saada Sokolov Naantalin Musiikkijuhlille jo viidennen kerran. Sokolov on aloittanut uransa konsertoimalla Suomessa viisikymmentä vuotta sitten voitettuaan Tšaikovski-kilpailun vuonna 1966. Tiistaina 13.6. resitaalin antaa sopraanotähti Soile Isokoski, jonka ohjelmassa on muun muassa suomalaisten säveltäjien Toivo Kuulan, Yrjö Kilpisen ja Aulis Sallisen musiikkia.

Juhlien kevyempää ohjelmistoa edustavat keskiviikon 7.6. ja torstain 8.6. Sting-konsertit Naantalin Kylpylän Ballroomissa ja illallisella Kaivohuoneella. Kaivohuoneella kuullaan myös iltapäiväkonsertti lauantaina 17.6., jolloin sopraano Mari Palo esiintyy yhdessä Total Cello Ensemblen kanssa.





Naantalin Musiikkijuhlien saaristomatka Örön linnakesaarelle, Vallis Gratiae -akatemia ja Naantalin Lasten Musiikkijuhlat



Naantalin Musiikkijuhlat järjestää yhteistyössä Matkapoikien kanssa elämyksellisen saaristomatkan ainutlaatuisen luonnon ja historian värittämälle Örön linnakesaarelle, jossa kuullaan kamarimusiikin mestariteoksia Naantalin Musiikkijuhlien huipputaiteilijoiden Arto Noraksen, Michel Lethiecin, Bruno Pasquierin, Jaakko Kuusiston ja Elina Vähälän esittäminä.

Naantalin Musiikkijuhlien yhteydessä järjestetään vuosittain Vallis Gratiae -akatemia lahjakkaille nuorille jousisoittajille. Musiikkijuhlien taiteilijat opettavat akatemian yhteydessä myös mestariluokkia. Leirin maksuton päätöskonsertti pidetään keskiviikkona 14.6. klo 22 Raision kirkossa, ja leiriläiset musisoivat lisäksi päivittäin 8.–15.6. klo 15 Naantalin Kylpylässä.

Naantalin Lasten Musiikkijuhlat järjestetään yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa 8.–11.6. jo neljättä kertaa, ja luvassa on monipuolinen kulttuuriohjelma koko perheelle.

Naantalin Musiikkijuhlien konserttiliput ovat myynnissä Lippupisteessä, Naantalin Matkailussa ja Ars Musicassa 7.2. alkaen.